La salute vien mangiando. Zucca? Sì, nel dolce e nel salato!

RUBRICA – Un enorme ed entusiasta Sì per la zucca, paladina di autunno e inverno e amata così tanto da essere parte di miti e leggende. Quali? Pensiamo solamente alla zucca di Cenerentola, trasformata in carrozza per farla fuggire via dal ballo, o alla zucca spettrale associata ad Halloween. Ha davvero dei poteri magici, due per l’esattezza: è uno tra gli ortaggi più sani che possiamo mangiare, ed è anche talmente particolare che ce la possiamo godere sia dolce sia salata.

Per me la zucca è un vero e proprio asso nella manica, soprattutto nelle giornate fredde e uggiose in cui vorresti mangiare di tutto – capita anche a voi, vero? Può cascare il mondo, può essere andato tutto storto ma so che se cuocio la zucca in forno e poi schiaccio la polpa avrò un bel purè alternativo e sanissimo tutto per me, da mangiare a cucchiaiate. Oppure, mi basterà usare quella polpa da miscelare a cacao, agave e cannella per avere un eccellente dolcetto da gustarmi in ogni momento.

Dovete sapere che la zucca è ricca di carboidrati, pur essendo un ortaggio – 7 g ogni 100 g con una media di 26 kcal ogni 100 g, davvero pochissime! – e un IG (acronimo per Indice Glicemico) pari a 75 come il riso… ma non temete, perché il suo carico glicemico è in realtà molto basso!

Consiglio sempre di non fossilizzarvi su un unico aspetto di un alimento. Mi spiego meglio: la zucca è alta di carboidrati? Ottimo, lo è però anche di proteine: le troviamo tutte nei semi, e se scegliamo varianti di zucca come la Hokkaido (chiamata anche Potimarron) potremo goderceli tutti quanti tostati in forno oppure in padella dopo 24 h di ammollo in acqua fresca. Questa zucca in particolare, tra l’altro, può essere mangiata interamente, scorza compresa: non si spreca nulla ed è un buon modo per sfamare una famiglia numerosa.

Per stare bene – sgonfi e forti, pieni di energia – la zucca ci regala anche molte fibre e minerali come potassio, zinco, fosforo. Abbonda anche di betacarotene, che stimola il rinnovamento della pelle oltre a farci stare bene dall’interno.

Può essere preparata in moltissime ricette, anche se la mossa migliore che possiate fare è scegliere di volta in volta la tipologia di zucca che fa al caso vostro. Vi ho parlato della Hokkaido, ma non posso non citare la Delica: polpa gialla, naturalmente dolce di una dolcezza simile alle castagne e alle batate (le patate dolci americane), affatto farinosa, molto compatta da cotta e zero perdita di acqua in cottura. Usiamola per contorni, creme, arricchire un risottino, un cous cous, una pasta. Si presta bene anche nelle ricette dolci come pie o torte in genere.

Un’altra zucca che amo molto è la Butternut: già il nome fa venire l’acquolina in bocca ed è particolarmente indicata nei dolci, dato il suo naturale aroma di nocciola. Una merenda calda, sana e sostanziosa che mi viene in mente di suggerirvi è il Pumpkin spice latte (esatto, proprio la bevanda calda della famosa catena di caffetterie) ma fatto alla nostra maniera: polpa di zucca butternut cotta al forno e frullata, spezie come cannella e noce moscata, caffè (l’ideale sarebbe quello in filtro), un po’ di bevanda vegetale non zuccherata o del latte vaccino scremato e mescolare bene… non storcete il naso, è una bontà che vi tirerà su spirito e cuore!

La zucca, insomma, è proprio una nostra alleata in tutti i sensi, in ogni momento della giornata e persino dall’antipasto al dessert: non le manca nulla, e cede volentieri a noi parte della sua forza. Siamo proprio fortunati che sia arrivata anche da noi dalle Americhe, tanto tempo fa.

Dottoressa Manuela Mapelli

Biologa Nutrizionista & Tecnologa Alimentare

Mobile: 347 2379913

Email: manumapelli@gmail.com

Pec: manuela.mapelli.nutrizionista@pec.it

www.manuelamapellinutrizionista.it

Riceve per appuntamento presso lo studio 410, via V. Veneto, 13 Lecco (LC)

