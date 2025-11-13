La trasformazione invisibile: la pre menopausa

Sbalzi d’umore, perdita di capelli, difficoltà a concentrarsi, i sintomi inaspettati della pre menopausa

Quante donne dai 40 anni si sentono diverse ma senza capire perché? Alcuni cambiamenti nel corpo e nella mente avvengono quasi inconsapevolmente e la tendenza è quella di normalizzarli. Si tratta della pre menopausa. Questo periodo può iniziare verso i 40 anni e presenta una serie di sintomi che possono sembrare nuovi e inaspettati. Diventa fondamentale conoscerli e riconoscerli per affrontarli con maggiore consapevolezza.

La pre menopausa è una fase di transizione che, sebbene possa portare a sintomi sconcertanti, è assolutamente naturale. Riconoscere questi cambiamenti e comprendere che siete nel bel mezzo di un processo comune a tutte le donne, offre una prospettiva più serena. Approcciate questo periodo con la consapevolezza che ci sono risorse e strategie a vostra disposizione per migliorare la vostra qualità di vita.

I Sintomi Comuni della pre menopausa

Uno dei sintomi più comuni che molte donne iniziano a notare è l’irregolarità mestruale anche se questo sintomo NON è necessario o fondamentale per definire l’ingresso in questo periodo della vita.

Analizziamo insieme tutti i segnali che indicano l’ingresso in un periodo di transizione per il nostro corpo:

– Sbalzi d’umore: potreste sentirvi facilmente irritabili o emotive. Questi sbalzi sono normali e possono essere sorprendentemente comuni in questa fase.

– Caduta dei capelli: molte donne notano capelli più sottili o una perdita maggiore di capelli. È una reazione naturale ai cambiamenti ormonali e non deve diventare motivo di preoccupazione.

– Difficoltà di memoria: se vi sembra più difficile concentrarvi o ricordare dettagli, non siete sole. Questo fenomeno, noto come “nebbia mentale”, è un sintomo noto della pre manopausa.

– Affaticamento e insonnia: la fatica generalizzata e le difficoltà nel dormire possono diventare parte della routine quotidiana, rendendo più pesante affrontare le giornata.

Aumento di peso, con accumulo di grasso nella fascia addominale: è comune notare un aumento di peso con aumento della circonferenza anche per quelle donne che non hanno mai avuto problemi di peso in passato. Questo è spesso legato ai cambiamenti nei livelli ormonali e al rallentamento del metabolismo.

Incontinenza da sforzo: alcune donne possono iniziare a sperimentare piccole forme di incontinenza, specialmente quando starnutiscono o tossiscono. Questo sintomo è un risultato comune delle modifiche nei tessuti e nei muscoli pelvici durante la pre manopausa.

Calo di desiderio: spesso si riduce il desiderio sessuale e raggiungere l’orgasmo può essere più difficoltoso.

Riconoscete alcuni di questi sintomi?

Tutti questi sintomi indicano che il vostro corpo sta attraversando una transizione importante: la pre menopausa. Questo periodo, che precede la menopausa vera e propria, può durare diversi anni e comporta cambiamenti nei livelli ormonali. È fondamentale comprendere che ciò che state vivendo è comune a molte donne. Ogni donna ne sperimenta le proprie sfide, ma tutte condividono un percorso comune.

Affrontare i Cambiamenti con Serenità

Comprendere che questi sintomi fanno parte della pre menopausa è il primo passo per affrontarli efficacemente.

Non c’è bisogno di avere paura; questo è un passaggio naturale nella vita di ogni donna.

Ci sono molte cose che potete fare per migliorare il vostro benessere durante questo periodo:

  1. Analisi del sangue: prima di affrontare una visita specifica è opportuno eseguire un’analisi del sangue per misurare i livelli ormonali. Conoscere il vostro stato ormonale può offre a voi e al vostro medico spunti preziosi.
  2. Visite specialistiche: non esitate a prenotare un consulto con una ginecologa esperta di pre manopausa e di ormoni bioidentici. Un consulto congiunto con un endocrinologo potrebbe rivelarsi utile per affrontare le problematiche ormonali.
  3. Attività fisica regolare: integrare esercizio fisico nella vostra routine quotidiana può aiutare a ridurre lo stress, migliorare l’umore e gestire l’aumento di peso. E’ importante, qualora non siate abituate al movimento, iniziare in modo graduale e mirato con attività specifiche e poco traumatiche per il corpo come ad esempio esercizi specifici per il pavimento pelvico che aiutano con l’incontinenza e con la flessibilità del corpo.
  4. Tecniche di rilassamento: provate la ginnastica dolce o ginnastica posturale dolce per la gestione dello stress per affrontare meglio le difficoltà emotive e migliorare il sonno.
  5. Nutrizione: assicuratevi di seguire una dieta ricca di nutrienti. Una buona alimentazione sostiene il benessere generale e il bilancio ormonale e può influire sulla gestione del peso.
  6. Supporto sociale: condividere i propri sentimenti con altre donne che stanno vivendo esperienze simili può creare un senso di comunità e comfort.

