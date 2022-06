Lago. A Mandello torna a pagamento la spiaggia ai giardini

Spiaggia della darsena e giardini a pagamento a Mandello

Allestite le transenne a delimitare la zona a pagamento. L’acceso al Lido invece resta gratuito

MANDELLO – Come già accaduto durante la pandemia, l’area dei giardini a lago di Mandello e la spiaggia della Darsena sono a pagamento per i non residenti: nonostante l’emergenza sanitaria sia dichiarata chiusa e revocate le misure restrittive, l’amministrazione comunale della cittadina lariana ha deciso di proseguire con il metodo già sperimentato le estati precedenti.

Una modalità, quella dell’ingresso a pagamento, che ha consentito di mettere un freno alla fruizione poco ordinata dell’area sul lago, che era sfociata anche in episodi di inciviltà e degrado.

Dunque, sono tornate le transenne a delimitare l’area a pagamento, ovvero la spiaggia della Darsena e la parte dei giardini affacciata alla riva. L’accesso è invece libero al Lido, con noleggio a pagamento di lettini e gazebo.