“L’amore non si butta”: otto biblioteche fanno rete per parlare di lutto attraverso la lettura

Il percorso partirà sabato 17 ottobre da Missaglia, coinvolgendo poi le biblioteche di Brivio, Valgreghentino, Robbiate, Sirone, Sirtori, Barzago e Colle Brianza

Il progetto prevede tre incontri per ciascuna biblioteca

MISSAGLIA – Otto biblioteca in rete per affrontare un tema delicato e quasi tabù nella nostra società come quello della morte e più in generale della perdita. Prenderà il via sabato 17 ottobre da Missaglia “L’amore non si butta – percorso di promozione alla lettura e di supporto emotivo” il progetto dedicato al tema dell’elaborazione del lutto.

Il percorso, gratuito, è nato da una proposta di Giovanna Fumagalli Biollo, presentata al Sistema Bibliotecario del Territorio Lecchese, che ha scelto di sottoporlo alle biblioteche del territorio. Otto di loro hanno deciso di aderire: Missaglia, Brivio, Valgreghentino, Robbiate, Sirone, Sirtori, Barzago e Colle Brianza.

Una risposta significativa, che testimonia la volontà delle biblioteche di accogliere una proposta dedicata a un tema delicato, mettendo a disposizione non soltanto i propri spazi, ma anche la propria funzione di luoghi di incontro, relazione e comunità.

Il progetto prevede tre incontri per ciascuna biblioteca, condotti da Giovanna Fumagalli Biollo, ideatrice del percorso. Gli incontri prenderanno spunto dal suo libro L’amore non si butta, che sarà utilizzato durante gli incontri (prenotabile nelle biblioteche) come punto di partenza per affrontare, attraverso la lettura, le parole e il confronto, i diversi aspetti legati all’esperienza del lutto: le emozioni, i cambiamenti, le domande e le difficoltà che possono emergere quando una persona cara viene a mancare.

“La scelta di portare il percorso nelle biblioteche non è casuale – precisa Giovanna Fumagalli -. Quando ho pensato a questo progetto, desideravo soprattutto trovare luoghi in cui il tema del lutto potesse essere affrontato con cura e rispetto. La risposta delle biblioteche è stata per me particolarmente significativa: hanno scelto di accogliere questa proposta, dimostrando che una biblioteca può essere anche un luogo in cui una comunità si incontra e trova lo spazio per parlare di ciò che spesso rimane nel silenzio”.

Ed è proprio la partecipazione delle otto biblioteche uno degli aspetti più significativi dell’iniziativa. Non semplici sedi degli incontri, ma realtà che hanno scelto di credere nella proposta e di aprire le proprie porte a un tema delicato, offrendo alla comunità un’occasione per parlarne insieme. Attraverso la lettura, il progetto prova così a creare un ponte dalle parole scritte alle parole condivise, dal libro all’incontro con l’altro.

Un progetto che parte dai libri, dunque, ma che guarda soprattutto alle persone.

“L’amore non si butta” non è pensato esclusivamente per chi ha vissuto la perdita di una persona cara. Il percorso è aperto a chi sta attraversando un lutto, a familiari, amici e persone che si trovano ad accompagnare qualcuno nel dolore, ma anche a chi non ha vissuto direttamente questa esperienza e desidera avvicinarsi al tema, comprenderlo meglio o semplicemente partecipare a un momento di riflessione e confronto.

Dopo le tre date di Missaglia (sabato 17 ottobre, 31 ottobre e il 14 novembre) alle 15.30 in sala civica Teodolinda, seguiranno Brivio il 29 ottobre, 12 e 26 novembre, Valgreghentino l’11 e 25 gennaio e l’8 febbraio, Robbiate il 23 gennaio, 6 e 20 febbraio, Sirone il 1° e 15 febbraio e il 1° marzo, Sirtori il 27 febbraio, 13 e 20 marzo, Barzago il 2, 16 e 30 aprile e Colle Brianza il 9 e 23 aprile e il 7 maggio.

La partecipazione è gratuita. Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi direttamente alla biblioteca del Comune scelto per il percorso.