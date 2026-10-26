Laorca, inaugurato il nuovo parcheggio della scuola dell’infanzia Pietro Barone

L’intervento, costato circa 90mila euro, amplia l’area di accesso e rinnova la pavimentazione

All’inaugurazione il saluto del sindaco e dei rappresentanti del territorio

LECCO – Più spazio e maggiore sicurezza per accompagnare i bambini a scuola. È stato inaugurato venerdì pomeriggio il nuovo parcheggio della scuola dell’infanzia Pietro Barone, a Laorca, al termine di un intervento che ha ampliato l’area di ingresso e rinnovato la pavimentazione. I lavori, iniziati a luglio e conclusi nei giorni scorsi, hanno richiesto un investimento di circa 90mila euro.

A ricordare il significato dell’opera è stato il presidente del consiglio di amministrazione, Gianluigi Baruffaldi, che nel suo intervento ha ripercorso anche la storia dell’edificio, risalente al 1904 e interessato nel tempo da diversi lavori di miglioramento e adeguamento.

Negli ultimi anni erano stati sistemati il giardino e le facciate. Con il nuovo intervento l’attenzione si è concentrata sull’ingresso e sull’uscita dalla scuola, spazi che in precedenza risultavano limitati e potevano creare difficoltà nei momenti di maggiore afflusso.

L’obiettivo, ha spiegato Baruffaldi, era rendere più agevole e sicuro l’arrivo delle famiglie, riducendo il rischio di manovre pericolose e consentendo anche l’accesso ai mezzi di soccorso e alle famiglie dei bambini con disabilità. La pavimentazione è stata inoltre rifatta con superfici nuove, solide e sicure.

Per la scuola si tratta di un investimento importante, destinato a produrre benefici non soltanto per la struttura, ma per l’intero quartiere. “La scuola dell’infanzia e l’asilo nido sono, assieme all’oratorio, il cuore di Laorca e questo lavoro porterà benefici a tutti”, ha sottolineato il presidente.

Il valore della scuola per il quartiere

Alla cerimonia è intervenuto anche il sindaco di Lecco Filippo Boscagli, che ha ringraziato il consiglio di amministrazione e la scuola per il lavoro svolto. Nel suo intervento ha richiamato il ruolo della scuola dell’infanzia come presidio di convivenza civile e luogo di partecipazione attiva alla vita della comunità.

Dopo gli interventi istituzionali si è svolto il taglio del nastro, seguito da un momento conviviale con una merenda.

All’inaugurazione erano presenti, oltre al sindaco Boscagli, l’assessora Angela Fortino, il consigliere provinciale Antonio Pasquini, il parroco don Giuseppe Salvioni, Pietro Galli, presidente della Fondazione Enrico Scola, e Zoran Boras, presidente dell’Associazione Scuole dell’Infanzia Paritarie di Lecco.

Il nuovo parcheggio si inserisce così nel percorso di miglioramento della scuola Pietro Barone, con un intervento pensato per rispondere alle esigenze quotidiane delle famiglie e rafforzare il ruolo di una realtà educativa storica nella vita di Laorca.