Lavoro e sicurezza. L’11 ottobre l’ANMIL ricorda le vittime degli incidenti

L’11 ottobre si celebra la 76ª Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro

A Lecco cerimonia al Monumento della Civiltà e Cultura sul lavoro Lecchese

LECCO – “Non dobbiamo abituarci alle morti sul lavoro”. È questo il messaggio che accompagnerà la 76^ Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro, promossa dall’ANMIL – Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro con il patrocinio della Rai e della TGR Rai. La ricorrenza sarà celebrata domenica 11 ottobre e coinvolgerà contemporaneamente le sedi dell’associazione in tutta Italia, nel ricordo di chi ha perso la vita sul lavoro, di chi ha subito un infortunio o una malattia professionale e delle loro famiglie.

La manifestazione nazionale si terrà a Longarone, a pochi giorni dal 63° anniversario della tragedia del Vajont, in un luogo fortemente legato ai temi della memoria e della responsabilità.

Anche Lecco parteciperà alla Giornata con un momento di commemorazione al Monumento dedicato alla “Civiltà e Cultura sul lavoro Lecchese”, il Luogo della Memoria di Largo Caleotto. L’appuntamento è fissato alle 11. Saranno presenti le autorità e verranno consegnati brevetti e distintivi d’onore INAIL.

La Giornata non sarà soltanto un momento di ricordo, ma anche un’occasione di riflessione e di impegno sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. “Dietro ogni numero c’è una persona” è il messaggio che ANMIL continua a portare avanti: dietro ogni infortunio c’è una vita che cambia, una famiglia chiamata ad affrontare conseguenze spesso profonde e una comunità che perde una parte di sé.

Da qui la richiesta dell’associazione di un cambio di passo nelle politiche per la sicurezza sul lavoro, a partire dal contrasto alla precarietà e all’irregolarità del lavoro, dal rafforzamento dei controlli e dall’adozione di politiche strutturali rivolte ai lavoratori maggiormente esposti ai rischi.

Tra le proposte avanzate dall’ANMIL c’è l’istituzione di una Procura Nazionale del Lavoro, con l’obiettivo di rendere le indagini sugli infortuni e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro più rapide, mirate e specializzate. L’associazione chiede inoltre l’introduzione della fattispecie autonoma del reato di omicidio sul lavoro.

La Giornata rappresenta anche un’occasione per ribadire la missione che l’ANMIL porta avanti da 83 anni: sostenere e tutelare le persone vittime di infortunio sul lavoro e le loro famiglie, attraverso ascolto, assistenza, tutela e rappresentanza.

A ribadire l’impegno dell’associazione sul territorio è Gianfranco Longhi, presidente ANMIL di Lecco: “Non ci arrendiamo e non ci arrenderemo – sottolinea – finché ci sarà anche una sola persona che avrà bisogno di un luogo sicuro in cui sentirsi compresa e ascoltata. Perché non dobbiamo abituarci alle morti sul lavoro. Non dobbiamo abituarci alla sofferenza. Non dobbiamo abituarci all’idea che un lavoro possa costare la salute o, peggio ancora, la vita”.

La cerimonia lecchese si inserisce così nella mobilitazione nazionale dell’ANMIL, che anche quest’anno punta a tenere alta l’attenzione su prevenzione, sicurezza e tutela delle vittime, ricordando come dietro i numeri degli incidenti ci siano persone, famiglie e intere comunità chiamate ad affrontarne le conseguenze.