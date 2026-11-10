Lavoro, l’allarme della UIL: a Lecco aumentano infortuni e malattie professionali

Nei primi nove mesi del 2026 crescono gli infortuni in Lombardia (+6,7%) e le malattie professionali (+9%)

Il coordinatore UIL Dario Esposito denuncia il peggioramento dei dati lecchesi e sollecita controlli più intensi nelle aziende

LECCO – A Lecco aumentano gli infortuni sul lavoro e crescono in modo significativo le denunce di malattia professionale. È il quadro che emerge dai dati provvisori relativi ai primi nove mesi del 2026, diffusi nell’ambito del quinto rapporto della UIL su salute e sicurezza sul lavoro. Un andamento che si inserisce in una situazione regionale caratterizzata dall’aumento degli infortuni, delle patologie legate all’attività lavorativa e delle denunce con esito mortale.

Tra gennaio e settembre 2026, in Lombardia le denunce di infortunio hanno raggiunto quota 85.070, con un incremento del 6,7% rispetto allo stesso periodo del 2025. Le denunce di infortunio mortale in occasione di lavoro sono passate da 73 a 84. Considerando anche gli incidenti avvenuti in itinere, il totale regionale arriva a 120 denunce mortali, in crescita del 10,1%. Aumentano anche le malattie professionali, che raggiungono 3.976 denunce, il 9% in più rispetto all’anno precedente.

Il quadro è stato ricostruito sulla base dei dati provvisori di INL e INAIL. La UIL richiama la necessità di rafforzare le politiche di prevenzione e i controlli, chiedendo un intervento più incisivo da parte delle istituzioni.

“Non possiamo accettare che la ripresa economica o il profitto continuino a essere misurati sulla pelle e sulla vita delle lavoratrici e dei lavoratori”, dichiara Antonio Albrizio. Secondo il sindacalista, le misure adottate finora risultano insufficienti e frammentate. Tra le richieste avanzate figurano maggiori investimenti in prevenzione e formazione, il contrasto agli appalti a cascata e al massimo ribasso, oltre all’esclusione dagli affidamenti pubblici e privati delle aziende che non rispettano le norme sulla sicurezza. Albrizio sollecita inoltre l’apertura di un tavolo di confronto stabile, una procura specializzata e l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro.

Le differenze territoriali mostrano un aumento delle denunce in diverse province lombarde. Pavia registra la crescita più alta degli infortuni, pari al 10,7%, seguita da Como con il 10% e Lodi con l’8,2%. Sul fronte delle malattie professionali, invece, l’incremento più marcato si rileva a Mantova, dove le denunce aumentano dell’82,1%.

A entrare nel dettaglio dei dati regionali è Vittorio Sarti, segretario confederale della UIL Lombardia. “Nei primi nove mesi del 2026, in Lombardia, aumentano le denunce d’infortunio e quelle di malattia professionale. Salgono da 73 a 84 anche le denunce d’infortunio con esito mortale in occasione di lavoro”, osserva. Sarti precisa che si tratta di dati INAIL provvisori, da non confondere con i casi definitivamente riconosciuti, ma che richiedono comunque risposte concrete.

Per la UIL Lombardia, la prevenzione deve essere verificata direttamente nei luoghi di lavoro, con il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS e RLST) e con responsabilità definite lungo gli appalti e le filiere produttive. Il sindacato sottolinea inoltre l’importanza di far emergere le malattie professionali e garantire maggiore trasparenza nelle revisioni delle statistiche, indicando come obiettivo quello di arrivare a zero morti sul lavoro.

Il rapporto segnala incrementi anche in alcuni comparti produttivi, con aumenti delle denunce nell’istruzione (+12,1%) e nella sanità (+8%). Tra gli aspetti evidenziati figura inoltre la crescita delle patologie osteomuscolari. Le priorità indicate riguardano una prevenzione concreta e verificabile, la tutela della salute nel tempo e un’attenzione specifica alla sicurezza degli studenti.

Per quanto riguarda il territorio lecchese, il coordinatore UIL Dario Esposito richiama l’attenzione sull’aumento degli infortuni, sul raddoppio delle denunce con esito mortale e sulla crescita delle malattie professionali. “I dati registrati a Lecco nei primi nove mesi del 2026 impongono una riflessione seria e un’azione immediata sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”, afferma.

Esposito chiede di intensificare i controlli e di garantire una prevenzione effettiva e verificabile in tutte le aziende del territorio. “La salute e la vita dei lavoratori non possono essere subordinate alle logiche di profitto o di mercato”, sottolinea, ribadendo l’impegno del sindacato per azzerare le tragedie sul lavoro e tutelare la dignità e la sicurezza di chi lavora.

RAPPORTO MENSILE UIL