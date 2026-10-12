Lecco. Bordonaro racconta la storia del ponte ferroviario sull’Adda

Un pubblico numeroso ha partecipato all’incontro con il geologo e storico dei trasporti ferroviari Bordonaro

Il ponte, privo di un nome ufficiale, ha ricevuto da Bordonaro il soprannome di “Innominato”

LECCO – La storia di un’infrastruttura che ha accompagnato lo sviluppo industriale di Lecco, le soluzioni ingegneristiche che ne hanno reso possibile la costruzione e le trasformazioni che l’hanno portata fino ai giorni nostri. È stato il ponte ferroviario sull’Adda, protagonista dell’incontro con il professor Salvatore Bordonaro, geologo, storico dei trasporti ferroviari e autore di un volume dedicato alla linea ferroviaria tra Como e Lecco, ospitato lo scorso venerdì 9 ottobre nella grande sala di Officina Badoni.

Davanti a un pubblico numeroso, Bordonaro ha ripercorso le vicende di un manufatto che collega Lecco alla direzione di Valmadrera e che presenta una particolarità rispetto agli altri ponti che uniscono la città alla sponda opposta del lago: a differenza dei ponti Visconti, Kennedy e Manzoni, non ha un nome proprio. Da qui la scelta del relatore di attribuirgli, in via convenzionale e con una nota di ironia, il soprannome di “Innominato”, richiamando anche la tradizione manzoniana del territorio.

L’incontro, moderato da Umberto Calvi, ha riportato l’attenzione sulle origini del collegamento ferroviario, progettato negli anni Ottanta dell’Ottocento in un periodo segnato dalla rapida crescita industriale del capoluogo lecchese. L’ideatore dell’opera fu l’ingegnere Alfredo Cottrau (1839-1898), nato a Napoli da una famiglia di origine alsaziana. Professionista attivo nella realizzazione di diversi ponti ferroviari in Italia, Cottrau introdusse soluzioni modulari che rendevano più pratiche le operazioni costruttive. Formatosi a Parigi, ebbe modo di entrare in relazione con Alexandre Gustave Eiffel.

Per Lecco progettò una struttura articolata in tre campate, sostenuta da grandi piloni in muratura. Le fondazioni si spingevano per quasi venti metri sotto il livello dell’acqua, rendendo particolarmente impegnativa la realizzazione dell’opera. Per costruire i piloni, Cottrau ricorse a un sistema di cassoni che, attraverso la decompressione dell’aria, permetteva di isolare dall’acqua le aree di scavo. Una soluzione ingegnosa per l’epoca, ma che comportava anche conseguenze pesanti per chi lavorava al cantiere: tecnici e operai erano esposti a forti pressioni, con dolori e sofferenze.

Il ponte originario presentava una passerella in ferro sulla quale transitavano i treni. Con il passare dei decenni, però, l’aumento del peso delle locomotive e delle carrozze rese la struttura inadeguata alle nuove esigenze del trasporto ferroviario. Negli anni Cinquanta del Novecento si arrivò così alla sostituzione completa della vecchia struttura metallica progettata da Cottrau con una nuova passerella, quella tuttora esistente, realizzata dalla ditta Badoni di Lecco. I piloni originari in muratura furono invece conservati, avendo dimostrato di essere ancora pienamente adeguati.

Alla ricostruzione storica si è affiancato anche il lavoro personale di Bordonaro, che ha realizzato un grande modellino in scala del ponte ferroviario lecchese. Un progetto nato dalla passione per il manufatto e portato a termine dopo una complessa campagna di misurazioni, necessaria per riprodurne anche i dettagli più minuti.

Al termine della relazione, le domande del pubblico hanno allargato il confronto alle prospettive del trasporto ferroviario contemporaneo. Bordonaro ha risposto ai quesiti con chiarezza e competenza, affrontando anche le ipotesi di collegamento tra la Svizzera e Tirano attraverso il potenziamento della linea ferroviaria da Como a Lecco e i lavori di adeguamento della tratta tra Lecco e Colico.

In chiusura, il relatore ha anticipato i prossimi appuntamenti in programma a Officina Badoni. Tra questi, quello dell’11 dicembre, che vedrà protagonista la SAE.