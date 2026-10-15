Lecco, i coscritti del 1956 festeggiano insieme i 70 anni

Venerdì 13 novembre alle 19.45 ritrovo al ristorante Husteria

Una serata per riunire i coetanei e festeggiare insieme un compleanno importante

LECCO – Settant’anni da festeggiare, tanti ricordi da condividere e la voglia di ritrovarsi ancora una volta attorno alla stessa tavola. I coscritti del 1956 si preparano a celebrare il loro 70° anniversario con una cena conviviale organizzata a Lecco, un’occasione per riunire i coetanei e trascorrere una serata in compagnia.

L’appuntamento è fissato per venerdì 13 novembre, alle 19.45, al ristorante Husteria, in via Carlo Cattaneo 77, a Lecco. Il ritrovo sarà dedicato a tutti coloro che sono nati nel 1956 e che quest’anno raggiungono il traguardo dei settant’anni.

Il costo della cena è di 60 euro a persona. Per partecipare e riservare un posto è necessario contattare direttamente il ristorante al numero 333 543 2922, facendo riferimento a Filippo.

Un invito a ritrovarsi, dunque, per celebrare un compleanno speciale in compagnia di chi condivide lo stesso anno di nascita: un’occasione per stare insieme e festeggiare i settant’anni con una serata a tavola.