Lecco, il 4 novembre l’ANPI ricorda i caduti e rilancia l’impegno per la pace

Mercoledì 4 novembre, dalle 18 alle 19, l’iniziativa davanti alle lapidi dei caduti della Lotta di Liberazione in largo Montenero

LECCO – Memoria, testimonianze e impegno per la pace: sono questi i temi al centro dell’iniziativa promossa dall’ANPI provinciale di Lecco in occasione della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate del 4 novembre. L’associazione invita iscritte, iscritti e tutta la cittadinanza a partecipare a un momento di ricordo dedicato alle vittime delle guerre e a una riflessione sul significato della pace, della memoria storica e della difesa civile.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 4 novembre, dalle 18 alle 19, in largo Montenero, davanti alle lapidi che commemorano i caduti della Lotta di Liberazione del 1943-1945. La scelta del luogo richiama il legame tra la memoria pubblica e la storia della Resistenza.

Nel presentare l’iniziativa, l’ANPI propone di ricordare i soldati caduti in guerra, molti dei quali erano operai e contadini, ma anche le donne che li attendevano a casa: madri, figlie, mogli e sorelle. Il loro dolore e l’attesa di notizie dal fronte saranno al centro di un momento di memoria che vuole restituire spazio anche alle esperienze di chi rimase lontano dai campi di battaglia.

Il ricordo passerà inoltre attraverso le lettere dei soldati nelle trincee e quelle degli Internati militari italiani, insieme alla richiesta di riabilitazione storica per i militari italiani condannati alla fucilazione dai tribunali militari durante la Prima guerra mondiale. L’obiettivo, sottolinea l’associazione, è restituire loro l’onore e mantenere viva la riflessione sulle vicende individuali e collettive legate ai conflitti.

Spazio anche alle parole degli operai e delle operaie che, durante il regime fascista, parteciparono agli scioperi esprimendo il loro rifiuto della guerra. L’iniziativa ricorderà inoltre il contributo dei militari alla Resistenza, inserendolo in una riflessione più ampia sui valori democratici e sulla costruzione della pace.

Al centro dell’appello dell’ANPI c’è la Costituzione italiana, con particolare riferimento agli articoli 11 e 52, indicati come riferimenti per sviluppare un percorso verso una difesa civile, non armata e non violenta. L’associazione richiama così la necessità di un impegno attivo per la pace, a Gaza, in Europa e nel resto del mondo.

L’incontro vuole essere anche un’occasione per riaffermare il ruolo degli spazi pubblici cittadini come luoghi di confronto libero e costruttivo tra idee diverse. La memoria, nelle intenzioni dei promotori, non è soltanto commemorazione del passato, ma uno strumento per alimentare il dialogo e la partecipazione civile nel presente.