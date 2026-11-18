La testimonianza degli Amici lecchesi del MEIC

Per decenni ha partecipato alla vita dell’associazione

LECCO – A un mese dalla sua scomparsa, gli Amici lecchesi del MEIC ricordano con affetto Carla Casiroli, che per decenni ha aderito e partecipato alla vita dell’associazione. Un ricordo affidato a una nota firmata da Emilio Amigoni, che ripercorre alcuni degli aspetti più significativi del suo impegno civile e religioso, mettendo in luce una vita caratterizzata dall’attenzione verso gli altri, dalla ricerca della giustizia e dalla promozione del volontariato.

Due, in particolare, sono gli ambiti sui quali Amigoni si sofferma, forte della testimonianza diretta: la pace e la giustizia nei rapporti tra i popoli, da una parte, e la formazione al volontariato dall’altra.

Il primo riguarda l’attenzione costante di Casiroli alle questioni internazionali e alle disuguaglianze tra le nazioni. Un impegno che si manifestava anche attraverso il contributo al notiziario e alle iniziative del Circolo Giorgio La Pira, dove offriva approfondimenti e analisi critiche degli avvenimenti internazionali, con particolare attenzione agli squilibri economici e finanziari a danno dei Paesi del cosiddetto Terzo mondo.

“Non mancava mai a livello locale, segnatamente sul notiziario e le iniziative del Circolo Giorgio La Pira, il suo contributo di informazione e di analisi critica degli eventi che chiamavano in causa i rapporti internazionali”, ricorda Amigoni.

Una sensibilità maturata alla luce del Vangelo e dell’esempio di Giorgio La Pira, l’ex sindaco di Firenze, del quale Casiroli condivideva l’attenzione profetica verso la giustizia e la pace tra i popoli. La sua era, scrive Amigoni, “una passione radicale per la giustizia fra i popoli”, accompagnata dalla convinzione che i credenti dovessero assumersi la responsabilità di contrastare le ingiustizie nelle relazioni tra le nazioni.

Questa attenzione alle grandi questioni internazionali si traduceva anche in una concreta disponibilità verso le persone più fragili. L’impegno per la solidarietà, sottolinea Amigoni, non si fermava infatti alla dimensione globale, ma si manifestava anche nella vicinanza alle situazioni di difficoltà quotidiana, in particolare a quelle vissute dalle persone migranti.

Un secondo capitolo importante della sua testimonianza riguarda la formazione al volontariato. Casiroli fu infatti un’instancabile animatrice della scuola di formazione attivata all’Istituto Bertacchi di Lecco, un progetto la cui ispiratrice fu Alba Caprile.

Alla base dell’iniziativa c’era una convinzione precisa: il volontariato non doveva essere considerato soltanto un’attività occasionale, ma una componente fondamentale della formazione culturale e valoriale di ogni cittadino, soprattutto per chi si riconosce nelle istanze del Vangelo.

Un volontariato inteso, quindi, come “scuola di vita buona”, che richiede non soltanto generosità e disponibilità, ma anche una solida preparazione, competenze adeguate e una spiritualità capace di rendere le relazioni autentiche e costruttive.

Proprio per questo, nel suo ricordo, gli Amici lecchesi del MEIC auspicano che altre persone possano raccogliere il testimone e proseguire il progetto avviato, mantenendone vive le motivazioni e adeguandolo alle nuove necessità.

La nota di Emilio Amigoni si chiude con un ringraziamento che racchiude il senso dell’intera testimonianza: “Grazie Carla della tua testimonianza esemplare”.

Un saluto affettuoso, ma anche un invito a non disperdere il valore del suo impegno: nella solidarietà tra i popoli, nell’attenzione verso le persone più fragili e nella formazione di cittadini capaci di mettere il bene comune al centro delle proprie scelte.