La Rai fa tappa in città e incontra il giovane campione del mondo di pasticceria

Nei giorni scorsi, la troupe era stata a Bellano e a Mandello

LECCO – Dopo Luca Sardella e il suo “Pollice Verde” si riaccendono anche oggi, a Lecco, le telecamere della TV per un servizio ancora una volta dalle tinte ‘green’: in città è arrivata la troupe di “Linea Verde Life” la trasmissione del fine settimana di Rai 1 presentata da Chiara Giallonardo e Marcello Masi.

Nei giorni scorsi, la troupe aveva già fatto visita all’Orrido di Bellano dove sono state effettuate delle riprese, poi a Mandello ospiti del ristorante “Mamma Ciccia” per registrare la video ricetta di uno speciale risotto preparato con prodotti locali.

Giovedì, la trasmissione e i suoi conduttori hanno fatto tappa nel centro storico del capoluogo manzoniano, alla pasticceria Arte & Sapori. Non una scelta casuale: qui, in questo locale all’angolo di via Nazario Sauro, è al lavoro il giovane Filippo Valsecchi, appena ‘laureato’ campione mondiale junior di pasticceria.

Un’eccellenza non sfuggita all’attenzione degli autori tv. Il vicesindaco Francesca Bonacina li ha accolti al loro arrivo. La messa in onda della puntata è prevista all’inizio marzo.