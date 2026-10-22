Lecco, la Lega punta su treni e navigazione: approvato l’Ordine del Giorno

L’Assemblea regionale approva il documento nell’ambito dell’aggiornamento del Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti

Potenziamento ferroviario, integrazione dei servizi, navigazione e ciclabilità

LECCO – Più collegamenti ferroviari con Milano, interventi sulla linea Lecco-Colico, una migliore integrazione tra i mezzi pubblici e nuove prospettive per la navigazione sul lago di Como. Sono queste le principali direttrici dell’Ordine del Giorno presentato dal gruppo consiliare della Lega, su iniziativa del consigliere regionale Mauro Piazza, e approvato dal Consiglio regionale della Lombardia nell’ambito dell’aggiornamento del Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT).

Il provvedimento punta a rafforzare il peso delle esigenze del Lecchese e della Brianza meratese nella programmazione regionale, indicando una serie di interventi e obiettivi che riguardano il trasporto ferroviario, l’interscambio tra i servizi, la navigazione pubblica e la mobilità ciclistica. Si tratta di impegni che mirano a orientare le successive attività di programmazione e progettazione, nel rispetto delle competenze degli enti coinvolti e delle risorse disponibili.

Sul fronte ferroviario, uno dei punti centrali riguarda la prosecuzione dello sviluppo progettuale del secondo lotto della tratta Molteno-Lecco. A questo si aggiunge il potenziamento della linea Lecco-Colico, attraverso interventi di raddoppio selettivo del binario, con l’obiettivo di aumentare la capacità dell’infrastruttura e migliorare la regolarità del servizio.

L’Ordine del Giorno guarda anche alla stazione di Lecco, per la quale viene indicata la necessità di rafforzare l’hub intermodale e favorire una maggiore integrazione tra i diversi servizi di trasporto. Tra gli aspetti richiamati figurano le connessioni con Orio Express e i collegamenti ferroviari con la Svizzera, nell’ambito delle relazioni previste dalla programmazione ferroviaria.

Un altro tema riguarda i collegamenti con Milano lungo la direttrice Tirano-Milano. Il documento sostiene le iniziative del Comune di Lecco e della Provincia di Lecco finalizzate ad aumentare l’offerta ferroviaria, valutando anche una possibile rimodulazione dei servizi nelle fasce orarie di minore affluenza. Tra gli elementi da considerare viene richiamata l’esperienza maturata durante il periodo dei Giochi olimpici.

“La mobilità ferroviaria deve essere sempre più competitiva e rispondere alle esigenze reali di chi si sposta ogni giorno. Potenziare la capacità delle linee, migliorare l’interscambio a Lecco e lavorare su collegamenti più funzionali con Milano significa dare un’alternativa concreta all’auto e rafforzare l’attrattività del nostro territorio”, dichiara Mauro Piazza.

L’attenzione si estende anche al lago di Como, dove il documento prevede di rafforzare il confronto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con la Gestione Governativa Navigazione Laghi. L’obiettivo è approfondire gli aspetti tecnici, organizzativi ed economici legati alla possibile realizzazione di un nuovo cantiere nautico sul ramo lecchese del lago, passaggio indicato per creare le condizioni necessarie a un progressivo potenziamento della navigazione pubblica e a un miglioramento dell’efficienza operativa del servizio.

Accanto al trasporto ferroviario e alla navigazione, trova spazio la mobilità ciclistica. L’Ordine del Giorno sostiene il riconoscimento dell’itinerario PCIR 3 “Adda-Brezza” come percorso di rilevanza nazionale, promuovendone la continuità e l’integrazione con la rete ciclabile regionale e nazionale.

“Il potenziamento della navigazione sul ramo lecchese del lago di Como e lo sviluppo della rete ciclabile sono opportunità importanti per migliorare i collegamenti, favorire una mobilità più sostenibile e valorizzare il territorio. È fondamentale proseguire il confronto con gli enti competenti per approfondire le soluzioni possibili e rispondere alle esigenze delle comunità locali”, sottolinea Piazza.

Con l’approvazione del documento, la Lega punta quindi a mantenere le necessità del territorio lecchese al centro dell’aggiornamento del PRMT. L’impegno richiesto alla Giunta regionale riguarda la prosecuzione delle attività di programmazione e progettazione e il rafforzamento del dialogo istituzionale con gli enti interessati.

“L’obiettivo è rafforzare il ruolo del Lecchese nella programmazione regionale della mobilità, migliorando i collegamenti ferroviari, favorendo l’integrazione tra i servizi di trasporto e sostenendo lo sviluppo della navigazione sul lago e della mobilità ciclistica. Dobbiamo lavorare insieme agli enti locali affinché le esigenze del territorio trovino risposte concrete e i progetti possano proseguire nel rispetto delle competenze e delle risorse disponibili”, conclude Mauro Piazza.