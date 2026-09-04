Lecco, l’ANPI ricorda l’8 settembre 1943: “Una memoria resistenziale attiva”

ANPI provinciale di Lecco invita iscritti e cittadinanza a un momento di memoria

Martedì 8 settembre dalle 18 alle 19 in largo Montenero

LECCO – Un momento di memoria per ricordare l’8 settembre 1943 e il significato che quella data ebbe anche per Lecco. È l’iniziativa promossa da ANPI provinciale di Lecco, che invita iscritti e cittadinanza a ritrovarsi martedì 8 settembre, dalle 18 alle 19, in largo Montenero.

La scelta della data non è legata a una ricorrenza decennale, sottolinea l’associazione, ma alla volontà di continuare a richiamare il carattere antifascista della città, insignita della Medaglia d’argento al valor militare per attività partigiana.

L’8 settembre 1943 rappresentò anche a Lecco un passaggio significativo. Nei pressi della caserma Sirtori, oggi sede della Questura, si verificò infatti un primo momento di aggregazione di cittadini e cittadine lecchesi. Secondo quanto ricostruito dall’ANPI, da quei primi nuclei si svilupparono successivamente forme di organizzazione della Resistenza in città, nelle vallate lecchesi e nei paesi della Brianza contro l’occupazione nazi-fascista.

L’incontro si terrà in un luogo scelto per il suo valore simbolico: largo Montenero, davanti alle lapidi che ricordano le partigiane, i partigiani, le antifasciste e gli antifascisti che persero la vita durante la Lotta di Liberazione.

Per l’ANPI sarà un momento di “memoria resistenziale attiva”, costruito attorno a due obiettivi indicati dall’associazione: la Pace e la Costituzione.

È proprio alla Costituzione che il comunicato dedica una parte significativa dell’iniziativa. Secondo l’ANPI, con la Carta costituzionale l’Italia avrebbe “voltato definitivamente pagina” rispetto alla monarchia, al fascismo, al colonialismo e alla guerra che avevano caratterizzato la storia del Paese.

La memoria, nelle intenzioni dei promotori, non dovrebbe però esaurirsi nell’appuntamento dell’8 settembre. L’associazione annuncia infatti altri momenti nel corso dei quali continuare a ricordare gli uomini e le donne della Resistenza e a esprimere la propria condanna nei confronti delle guerre, citando in particolare Gaza, l’Europa e il resto del mondo.

Nel documento diffuso dall’ANPI trova spazio anche una critica all’attuale applicazione dei principi costituzionali. L’associazione intende “richiamare fermamente l’attenzione sulle potenzialità della nostra Costituzione”, denunciandone quella che definisce la “vergognosa mancata attuazione”.

L’iniziativa viene infine presentata come un’occasione per riflettere sul ruolo degli spazi pubblici cittadini. L’ANPI auspica che possano diventare luoghi destinati a un confronto libero e costruttivo tra idee diverse.

L’appuntamento di martedì 8 settembre a largo Montenero sarà dunque dedicato al ricordo della Resistenza lecchese, ma anche alla riflessione sui valori che, secondo l’associazione, quella memoria continua a rappresentare nel presente.