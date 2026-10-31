Lecco, le Giornate Tematiche dello Stoppani: scuola, solidarietà e orientamento

Incontri, laboratori e testimonianze per accompagnare gli studenti nella crescita personale e nella scoperta del territorio

L’istituto si prepara ad accogliere le famiglie per gli Open Day del 16 e del 21 novembre

LECCO – La scuola come luogo di apprendimento, ma anche come spazio di incontro, crescita e partecipazione. È questo il filo conduttore delle Giornate Tematiche organizzate dall’I.C.S. Lecco 3 “A. Stoppani”, un percorso che ha coinvolto l’intero plesso della scuola secondaria di primo grado con attività dedicate al metodo di studio, all’orientamento e alla solidarietà.

L’iniziativa affianca alla didattica tradizionale occasioni di approfondimento e confronto, con l’obiettivo di accompagnare ragazze e ragazzi nello sviluppo di competenze, autonomia e consapevolezza. Le attività sono articolate in base all’anno di frequenza e affrontano, per ciascun gruppo di classi, un tema specifico.

Per le classi prime il filo conduttore è il metodo di studio. La giornata dedicata all’apprendimento ha proposto strumenti e strategie per affrontare lo studio in modo più autonomo ed efficace, attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie, delle piattaforme digitali e delle mappe concettuali.

Le classi terze si sono invece concentrate sull’orientamento e sulle scelte per il futuro. Il percorso ha previsto laboratori, incontri con la psicologa dott.ssa Rupani, interviste a lavoratori di diversi settori e momenti di presentazione dell’offerta formativa del territorio. Un’occasione per conoscere possibili strade e iniziare a riflettere sulle proprie inclinazioni e aspirazioni.

Al centro delle attività rivolte alle classi seconde c’è stata la solidarietà. Gli studenti hanno incontrato i City Angels di Lecco e visitato la Casa della Carità, entrando in contatto con realtà impegnate quotidianamente nell’aiuto alle persone in difficoltà.

Il confronto con i volontari ha permesso di affrontare temi come il rispetto, l’inclusione e il valore dell’aiuto concreto. La riflessione si è poi tradotta in attività pratiche: laboratori creativi, realizzazione di cartelloni condivisi e preparazione di pensieri e aiuti destinati all’emporio della solidarietà. Un modo per avvicinare i ragazzi al significato del dono e dell’impegno civile, attraverso gesti concreti.

Le Giornate Tematiche rappresentano così un’occasione per mettere in relazione scuola e territorio, offrendo agli studenti esperienze che affiancano alla formazione didattica una dimensione personale e sociale. Un percorso che, secondo l’impostazione dell’istituto, punta a formare cittadini consapevoli, capaci di guardare al futuro e di riconoscere il valore della partecipazione alla comunità.

Intanto, la Stoppani si prepara ad accogliere le famiglie interessate a conoscere l’offerta formativa e le attività della scuola in vista dei prossimi Open Day. Sono previsti una serata informativa il 16 novembre, rivolta ai genitori, e attività laboratoriali sabato 21 novembre.