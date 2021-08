Lecco. Le modifiche alla viabilità previste in settimana

Il Comune segnala le seguenti modifiche alla viabilità

I cantieri sono previsti per la prossima settimana:

LECCO – In via Agliati, nel tratto tra via N. Castelli e Don Invernizzi, dal 25 agosto al 30 settembre, per esecuzione interventi di rispristino muro di sostegno, viene istituito senso unico alternato, con diritto di precedenza ai veicoli percorrenti via Agliati in direzione corso Monte Santo; limite massimo di velocità 30km/h; transito pedonale consentito lato civici pari (impresa Rigamonti per conto di privati);

– Interventi longitudinali e/o di parziali restringimenti per posa rete fibra ottica dal 23 agosto al 9 settembre in corso Matteotti, via Solferino (da corso Matteotti a via D. Pozzi), via Don Pozzi (da via Solferino a via La Lunga, via Rosselli, Via La Lunga da 1 a 6 (impresa Sittel per conto di Tim);

– Via Tubi, dalle 7 del 23 agosto alle 20 del 9 ottobre, per esecuzione di lavori edili e occupazione di suolo pubblico, viene istituito divieto di circolazione veicolare eccetto accesso/uscita ai civici 47 e 49, tratto compreso tra via XI Febbraio e l’ingresso pedonale A.T.S; sospensione senso unico di circolazione e istituzione doppio senso di circolazione solo per accesso/uscita ai civici 47 e 49; obbligo di dare precedenza e svolta a destra per i veicoli in uscita da via Tubi in via XI Febbraio e limite massimo di velocità 20 Km/h (impresa Mi.Da Impianti srl);

– Via Campanella, dal 1 a 30 settembre, totale chiusura per esecuzione allacciamenti reti gas, parziali restringimenti (impresa Devizzi per conto di LeReti);

– Via Fra’ Galdino, via Fra’ Fazio, via Borromeo, dal 30 agosto al 3 settembre, parziale chiusura per interventi di ripristino definitivo asfalto (impresa Pozzi per conto di LeReti);

– Via Corno Medale, dal 30 agosto al 3 settembre, totale chiusura per ripristino definitivo dell’asfalto (impresa Pozzi per conto di LeReti);

– Via al Maglio e via alle Fucine, dal 1 al 2 settembre, totale chiusura per intervento di rifacimento asfalto (impresa Vitali per conto del Comune di Lecco);

– Via Cavalesine e via Don Orione, dalle 8 alle 18 del 30 e 31 agosto, per intervento di rifacimento asfalto viene istituito divieto di sosta con rimozione forzata su tutte le aree di sosta; divieto di circolazione veicolare (impresa Vitali per conto del Comune di Lecco);

– Via Belvedere, dal 31 agosto al 1 settembre, scavo longitudinale con parziale restringimento della sede stradale per posa cavi telefonici (impresa Mds Impianti srl);

– Via Belfiore, dal 1 al 4 settembre, scavo localizzato con parziale restringimento della sede stradale per posa cavi fibra “Piano scuola: banda ultra larga” (impresa Daq Lan srl);

– Via ai Pini e via Milazzo, dal 1 al 4 settembre, scavo longitudinale con parziale restringimento della sede stradale per posa cavi fibra “Piano scuola: banda ultra larga” (impresa Daq Lan srl);

– Via G. B. Grassi e via Resinelli, dal 1 al 4 settembre, scavo localizzato con parziale restringimento della sede stradale per posa cavi fibra “Piano scuola: banda ultra larga” (impresa Daq Lan srl).