Lecco, Maurizio Maggioni eletto presidente della Conferenza dei Sindaci

Il neo presidente era già vicepresidente dell’organismo da otto anni

Laura Bartesaghi nominata vicepresidente

LECCO – Maurizio Maggioni è il nuovo presidente della Conferenza dei Sindaci della Provincia di Lecco. L’elezione è avvenuta all’unanimità, con il passaggio di consegne da Emanuele Manzoni. Contestualmente, Laura Bartesaghi, vicesindaco di Annone Brianza, è stata nominata vicepresidente dell’organismo.

Un nuovo incarico per Maurizio Maggioni, già vicepresidente della Conferenza dei Sindaci per otto anni, che assume ora la guida dell’organismo di rappresentanza dei Comuni della provincia di Lecco in materia sanitaria e sociosanitaria. L’elezione si è svolta il 3 novembre e ha raccolto il consenso unanime dei sindaci presenti. Con la nomina, Maggioni diventa automaticamente anche presidente del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci (CDR).

Al termine della votazione, il neo presidente ha ringraziato i primi cittadini per la fiducia ricevuta, sottolineando la volontà di proseguire il lavoro nell’interesse dell’intero territorio e di rafforzare la collaborazione con i componenti del Consiglio, con ASST Lecco e con ATS Brianza.

“Assumere la presidenza della Conferenza dei Sindaci significa assumersi la responsabilità di rappresentare con unità e coerenza le esigenze sanitarie e sociosanitarie dei Comuni del territorio della Provincia di Lecco. Il mio impegno sarà quello di rafforzare il dialogo tra enti locali e ASST, con particolare attenzione alla sanità territoriale, alla presa in carico delle fragilità, alla continuità assistenziale e alla qualità dei servizi per i cittadini”, ha dichiarato Maggioni.

Nel corso dell’assemblea è stato ufficializzato anche il nome della nuova vicepresidente. Laura Bartesaghi, vicesindaco di Annone Brianza e unica candidata alla carica, è stata eletta all’unanimità, subentrando così a Maggioni nel ruolo precedentemente ricoperto.

La seduta ha segnato anche la conclusione del mandato di Emanuele Manzoni, presidente uscente, che nel suo intervento di commiato ha rivolto un ringraziamento a Maggioni e a tutte le persone che hanno contribuito alle attività del Consiglio durante il suo mandato.

La Conferenza dei Sindaci si avvale del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci per l’esercizio delle proprie funzioni. L’organismo è composto dal presidente, dal vicepresidente e dai tre presidenti degli Ambiti territoriali di Bellano, Lecco e Merate. Rappresenta il principale punto di riferimento per ASST Lecco nei rapporti con le amministrazioni comunali e il territorio.