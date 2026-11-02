Lecco ricorda i carabinieri caduti in guerra e nell’adempimento del dovere

La cerimonia si è svolta oggi nella sede del Comando provinciale con la deposizione di una corona d’alloro al monumento ai caduti
LECCO – In occasione della commemorazione dei defunti, l’Arma dei Carabinieri ha ricordato i militari caduti in guerra e quelli deceduti nel dopoguerra nell’adempimento del dovere.
A Lecco, nella sede del Comando Provinciale dei Carabinieri, si è svolta una sobria cerimonia con la deposizione di una corona d’alloro al monumento ai caduti.
Alla commemorazione ha presenziato il comandante provinciale, colonnello Nicola Melidonis, insieme al presidente della locale Associazione Nazionale Carabinieri, ingegner Maurizio Faravelli, e a una rappresentanza dei militari in servizio.
Un momento di raccoglimento per rendere omaggio a tutti coloro che hanno perso la vita servendo l’Arma e nell’adempimento del proprio dovere.
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