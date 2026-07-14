Lecco, sette nuovi alloggi protetti per anziani: il 21 luglio l’inaugurazione alla RSA Borsieri-Colombo

Con le nuove residenze Fondazione Sacra Famiglia porta a 26 gli appartamenti di senior living, l’offerta più ampia della provincia

Cerimonia martedì 21 luglio con il sindaco Boscagli

LECCO – Fondazione Sacra Famiglia amplia la propria offerta di senior living nel Lecchese con l’apertura di sette nuovi alloggi protetti alla RSA Borsieri-Colombo di Lecco. La cerimonia di inaugurazione è in programma martedì 21 luglio alle ore 17, alla presenza del sindaco Filippo Boscagli e delle autorità civili e religiose del territorio.

Con questa nuova realizzazione gli appartamenti protetti della struttura di via San Nicolò salgono a 26, il numero più alto in provincia di Lecco per questa tipologia di residenzialità dedicata agli anziani.

Una risposta alla crescente domanda di senior living

I nuovi alloggi, tra monolocali e bilocali utilizzabili sia in formula singola sia doppia, si trovano a pochi passi dalla RSA, in una zona servita da negozi, mezzi pubblici e servizi sanitari.

Progettati senza barriere architettoniche e realizzati con elevati standard di efficienza energetica, garantiscono un risparmio superiore al 30% rispetto ai parametri attuali grazie a sistemi avanzati di isolamento termico e acustico.

Gli ospiti possono vivere in autonomia all’interno di una vera e propria abitazione, mantenendo le proprie abitudini quotidiane, ma con la sicurezza di poter contare sul supporto del personale sanitario e assistenziale della vicina RSA, composto da medici, infermieri e operatori socio-sanitari.

Un progetto costruito sulle esigenze della persona

L’obiettivo di Fondazione Sacra Famiglia è offrire una risposta abitativa intermedia tra il domicilio e la residenza sanitaria assistenziale, permettendo agli anziani di conservare autonomia e qualità della vita senza rinunciare alla protezione garantita da una struttura specializzata.

Elemento distintivo del modello organizzativo è la personalizzazione del percorso di ciascun ospite. Fin dall’ingresso vengono condivisi aspettative, bisogni e modalità di vita quotidiana, costruendo un progetto assistenziale su misura che si adatta alla persona e non viceversa.

Tecnologia e sicurezza al servizio dell’autonomia

I nuovi appartamenti sono stati progettati con particolare attenzione alla sicurezza e all’innovazione tecnologica.

La struttura dispone di ascensore, collegamento diretto con la RSA per l’attivazione immediata dei servizi socio-sanitari, impianti per il ricambio dell’aria, rete Wi-Fi e ambienti completamente accessibili.

Tra le dotazioni figurano anche sistemi di domotica assistiva basati sull’intelligenza artificiale, capaci di rilevare eventuali cadute, monitorare ingressi e uscite e segnalare situazioni anomale, garantendo una supervisione discreta ma costante.

Ogni appartamento dispone inoltre di cucina con piano a induzione, zona giorno, camera da letto con dispositivo di chiamata e bagno, mentre gli spazi comuni, come il soggiorno e la tisaneria, favoriscono la socializzazione e la vita di comunità.

Il sostegno del territorio

L’intervento rientra in una più ampia strategia di sostegno alla popolazione anziana e fragile del Lecchese.

Tra gli strumenti attivati figura il fondo filantropico “Abitare la Cura”, nato dalla collaborazione tra Fondazione Sacra Famiglia e Fondazione Comunitaria del Lecchese, che sostiene i servizi delle sedi di Lecco, Regoledo e Valmadrera e finanzia progetti innovativi dedicati alla fragilità sul territorio.

Determinante anche il contributo di Fondazione Cariplo, che ha destinato 300 mila euro al progetto, finanziando i lavori di ristrutturazione dei nuovi appartamenti e confermando una collaborazione avviata negli anni scorsi anche attraverso il progetto “Una Piazza di Comunità”, dedicato all’invecchiamento attivo e all’incontro tra le generazioni.