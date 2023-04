L’Ecografia Cardiaca: un esame fondamentale per la salute del cuore

Come ‘funziona’ l’ecografia cardiaca? Quando è utile effettuare questo esame?

Ne parliamo con i cardiologi del centro In Salus di Lecco

LECCO – L’ecografia cardiaca è un esame fondamentale per la diagnosi e la valutazione emodinamica della maggior parte delle patologie che possono colpire il muscolo cardiaco.

“Questo test permette di ottenere informazioni sulla contrattilità del cuore, sulla morfologia delle sue valvole e sul flusso del sangue nelle sue cavità” spiegano i cardiologi del Centro In Salus di Lecco – Attraverso l’ecocardiografia si possono diagnosticare e studiare diverse patologie, tra cui: scompensi cardiaci; malattie cardiache presenti alla nascita (cardiopatie congenite); danni dovuti a un infarto del miocardio; problemi alle valvole cardiache; cardiomiopatie, consistenti nell’ispessimento o nell’espansione delle pareti cardiache; endocarditi, infiammazioni delle pareti interne del cuore, o, più spesso, delle valvole cardiache”.

Come funziona l’ecocardiografia? “L’ecografista applica un apposito gel sul petto del paziente e sul trasduttore, una sonda ad ultrasuoni che, riflessi e rielaborati dall’apparecchiatura, permettono di visualizzare il cuore e le sue strutture – spiegano dal centro medico – La sonda viene spostata sul petto con una leggera pressione. Al paziente potrebbe essere chiesto di rimanere immobile o di respirare profondamente. L’esame risulta essere totalmente indolore e privo di controindicazioni”.

In base ai riscontri emersi dall’ecocardiografia, il cardiologo decide quale sarà il passo successivo: “Se i risultati sulla condizione cardiaca di un paziente sono chiari, il passaggio seguente consisterà nella pianificazione della terapia più indicata, che può essere medica e/o chirurgica. Se invece i risultati presentano alcuni punti interrogativi, all’ecocardiogramma faranno seguito ulteriori esami diagnostici come la TAC o la coronarografia”.

Nel Centro In Salus di Lecco è possibile prenotare visite cardiologiche complete di ecografia cardiaca e elettrocardiogramma. Potrete in oltre affidarvi alla Dott.ssa Beatrice Riva, cardiologa esperta in ecografia cardiaca ed ecocolordoppler cardiaco transtoracico a riposo.

Cardiologia

In Salus – Centro Medico Polispecialistico

Lecco – Corso Carlo Alberto 17/A

Tel. 0341 367512

