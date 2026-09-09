LILT Primaluna festeggia 15 anni e rilancia la prevenzione oncologica

Tre appuntamenti per celebrare 15 anni di attività della sede LILT di Primaluna

L’obiettivo è di mantenere alta l’attenzione sulla prevenzione oncologica

PRIMALUNA – Quindici anni di attività, di volontariato e di impegno sul territorio per promuovere la cultura della prevenzione oncologica. È il traguardo raggiunto dalla sede LILT di Primaluna, che per celebrare il periodo compreso tra 2011 e 2026 ha organizzato, insieme al gruppo delle volontarie, una serie di appuntamenti rivolti alla popolazione.

Il programma si apre domenica 6 settembre con una serata di “porte aperte” nella sede di Primaluna. Dalle 20 sarà possibile conoscere più da vicino le attività dedicate alla prevenzione oncologica e le possibilità di entrare a far parte del gruppo delle volontarie. L’iniziativa si svolgerà in occasione del concerto della Banda di Cortabbio, in programma alle 21 sul sagrato della chiesa di San Lorenzo. Al termine è previsto un rinfresco aperto a tutti.

Il momento centrale delle celebrazioni sarà domenica 27 settembre con la “Festa ai Giardinetti”, organizzata in collaborazione con il Gruppo Alpini di Cortabbio. La giornata prenderà il via alle 9.45 con una visita guidata alle Miniere di Cortabbio, della durata di circa 90 minuti, accompagnata da un aperitivo in miniera. La partecipazione ha un costo di 8,50 euro a persona ed è prevista la prenotazione.

Per la visita viene inoltre richiesto un abbigliamento adeguato alla temperatura di circa 7 °C, con scarponcini o scarpe da trekking.

Al termine della visita è previsto il trasferimento ai Giardinetti, dove si terrà un breve momento di ringraziamento alle associazioni che hanno contribuito all’acquisto degli strumenti destinati al servizio di prevenzione della sede. La giornata proseguirà poi con il pranzo preparato dal Gruppo Alpini, con polenta taragna e altre specialità, anche in questo caso con prenotazione obbligatoria. Nel pomeriggio spazio alla convivialità e al relax.

L’ultimo appuntamento è fissato per domenica 11 ottobre alle 20.30 nella chiesa di San Lorenzo a Cortabbio, dove è in programma una serata musicale con la partecipazione del Coro “I Vous de la Valgranda” di Ballabio.

Le celebrazioni vogliono essere anche un’occasione per ribadire il ruolo della sede sul territorio e l’importanza di una cultura della prevenzione. “Vi aspettiamo numerosi a questi appuntamenti che celebrano chi, 15 anni fa, ha creduto in questo progetto – spiegano le volontarie – e che oggi, più che mai, vuole continuare ad essere un punto di riferimento per la prevenzione oncologica in Valsassina”.

Un impegno che, ricordano dalla sede, passa anche dalle abitudini quotidiane: “La prevenzione, infatti, passa anche attraverso un’alimentazione sana, il movimento e, naturalmente, la cura del proprio corpo”.

Per gli appuntamenti che prevedono prenotazione, il termine indicato è il 20 settembre 2026. Per informazioni e prenotazioni sono disponibili Tiziana (348 4967331), Antonella (335 6460978) e Mariangela (338 1941559).