Liste d’attesa, Fragomeli (PD): “Lombardia solo nona per le visite specialistiche”

Il consigliere regionale del Partito Democratico Fragomeli attacca la gestione della sanità regionale

“Ancora una volta è il Ministero della Salute, e non il Partito Democratico, a certificare quanto la Lombardia sia indietro sulle liste d’attesa”

LECCO – “La Lombardia è solo nona in Italia per la capacità di garantire le prime visite specialistiche nei tempi indicati dal medico e decima per quanto riguarda gli esami diagnostici. È l’ennesima dimostrazione dell’inefficienza della Regione nella gestione della sanità”. È quanto sostiene il consigliere regionale del Partito Democratico Gian Mario Fragomeli, commentando i dati diffusi da Agenas nel bollettino trimestrale sull’andamento delle liste d’attesa.

Secondo il consigliere dem, i numeri dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali evidenziano come, per il rispetto dei tempi di attesa delle prime visite specialistiche, la Lombardia sia alle spalle di Basilicata, Marche, Lazio, Veneto, Molise, Calabria, Campania e Liguria. Per quanto riguarda invece gli esami diagnostici, la Regione si collocherebbe al decimo posto.

“Ancora una volta è il Ministero della Salute, e non il Partito Democratico, a certificare quanto la Lombardia sia indietro sulle liste d’attesa – afferma Fragomeli –. Questo significa che un cittadino lombardo ha un’altissima probabilità di non riuscire a effettuare in tempi rapidi visite ed esami fondamentali per la propria salute. Nel frattempo le condizioni cliniche potrebbero aggravarsi, con ricadute anche sui costi del servizio sanitario”.

Per il consigliere regionale, i dati confermano la necessità di un cambio di passo nella gestione della sanità lombarda. “È l’ennesima dimostrazione dell’incapacità della Regione di stare al passo con le esigenze dei cittadini. Deve cambiare il governo della sanità lombarda, altrimenti questi dati non miglioreranno”, conclude Fragomeli.