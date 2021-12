“L’Italia nel bicchiere”. Alla scoperta dei vini italiani ottenuti da uve autoctone

RUBRICA – Un calorosissimo augurio a tutti gli appassionati di enogastronomia all’insegna dei vitigni autoctoni. E’ tempo di pranzi, cene e cenoni ma la situazione sanitaria legata alla pandemia ci impone comportamenti prudenti e garbati.

E’ l’occasione per puntare sulla qualità e sui vini 100% Made in Italy, prodotti sul suolo italico ed ottenuti da uve autoctone e, se ci proponiamo di curiosare nella nostra immensa gamma, non mancheranno le piacevoli sorprese.

Dopo 42 anni di militanza enologica sono convintissimo che la vera grandezza della vitivinicultura italiana non sia rappresentata da bottiglie famose, spesso irreperibili, che costano diverse centinaia di euro (come il Monfortino di Conterno o il Masseto di Ornellaia per intenderci) ma sia quell’ impareggiabile e straordinaria varietà di eccellenti vini prodotti dalla Val d’Aosta a Pantelleria, ricchi di personalità, tipicità e piacevolezza legati al vitigno, al territorio e alla maestria dei nostri enologi.

Con tanta passione e coerenza mi permetto di consigliarvi qualche buon vinello poco conosciuto, dalle bollicine ai vini da dessert, che potranno piacervi e nel contempo stupirvi.

Per iniziare propongo un ottimo spumante metodo classico prodotto sulle pendici dell’Etna col vitigno Nerello Mascalese, quello che i francesi definirebbero un “blanc de noir”. In alternativa una raffinata Ribolla gialla, un vigoroso Durello dei Lessini oppure un intrigante rosè Salentino da uve Negramaro.

Alcuni vini bianchi a cui non manca fragranza e mineralità, indispensabili per abbinare le tartare o carpacci di pesce sono un Petit Arvine della Val d’Aosta, una Nascetta delle Langhe, una Vitovska del Carso, un Trebbiano Spoletino o un Carricante dell’Etna.

Antipasti variegati con pesce, verdure e salumi non didegnerebbero un Timorasso Colli Tortonesi, un Pecorino di Offida, un Bellone del Lazio o un Grechetto di Montefalco.

Con tortellini e lasagne mi orienterei su alcuni intriganti vini rossi giovani e profumati come il Ruchè di Castagnole Monferrato, Lacrima di Morro d’Alba o Frappato di Vittoria. Gli arrosti ed il tradizionale cappone li accompagnerei ad un delizioso Pignolo di Cividale del Friuli, ad una prestante Tintilia molisana, o ai sorprendenti Sussumaniello Salentino e Bovale Sardo.

Ma si dai! C’è rimasto ancora un piccolo spazio per un paio di abbinamenti di “territorio” con i nostri grandissimi prodotti caseari. C’è solo l’imbarazzo della scelta: formaggio di Carnia Friulano abbinato al Tazzelenghe, Caciocavallo Pugliese con un Nero di Troia Castel del Monte riserva o un pecorino Sardo con un Terre dei Nuraghi Cagnulari mi sembrano delle buone idee.

Apoteosi finale una “spizzicata” di dolci con un passito di quelli giusti del tipo Sagrantino Passito o Aleatico dell’Elba se c’entra il cioccolato, altrimenti Moscadello di Montalcino o Nasco di Cagliari.

Tutto ciò per invitarvi alla scoperta del fantastico mondo del vino italiano.

Assaggiare per credere

Buon appetito e buone feste

Roberto Beccaria

ARTICOLI PRECEDENTI

2 Dicembre – L’Italia nel bicchiere. Quale vino si abbina alla mitica “cassoeula”? Scopriamolo

10 Agosto – “L’Italia nel bicchiere”. Alla scoperta del Vermentino di Gallura

16 Luglio – L’Italia nel bicchiere”. Alla scoperta del Prosecco Rosè

3 Giugno – “L’Italia nel bicchiere”. Alla scoperta della viticultura eroica e dei suoi grandi vini

23 Aprile – L’Italia nel bicchiere. Col dessert vini dolci: i consigli dell’esperto

01 Marzo – L’Italia nel bicchiere. Alla scoperta dei vini Trento DOC Metodo Classico

20 Gennaio –L’Italia nel Bicchiere. Scopriamo la “zona rossa” del Valpolicella Superiore Ripasso

2020

30 Luglio – “L’Italia nel bicchiere”… da bere d’Estate. Alla scoperta dei vini bianchi della Campania

01 Luglio – L’Italia nel Bicchiere. Vini rossi d’estate: i consigli di Roberto Beccaria

12 Maggio – L’Italia nel Bicchiere. Vini bianchi: uno per regione adatti per l’estate

6 Marzo – “L’Italia nel bicchiere”. Syrah: vitigno “esotico” che regala vini eccellenti

10 Gennaio – L’Italia nel bicchiere. Tocai: vino friulano dal sapore inconfondibile

2019

16 Dicembre – L’Italia nel bicchiere. Natale e Capodanno quali vini abbinare ai nostri piatti?

31 Gennaio – L’Italia nel bicchiere. Alla scoperta dei vini del Lazio

2018

22 – novembre – L’Italia nel bicchiere. La rivincita dei vini in barrique

24 ottobre – “L’Italia nel bicchiere”. Alla scoperta del Sangrantino di Montefalco

11 luglio – L’Italia nel Bicchiere. Bollicine in rosa: eccellenti e adatte all’estate

25 giugno – L’Italia nel bicchiere. Alla scoperta dei bianchi piemontesi

15 maggio – “L’Italia nel bicchiere”. Alla scoperta del Muller Thurgau

4 aprile – L’Italia nel Bicchiere. Alla scoperta del Gewurztraminer

13 febbraio – L’Italia nel bicchiere. Cabernet Sauvignon: uvaggio dagli innumerevoli pregi

06 gennaio – “L’Italia nel bicchiere”. Alla scoperta del vitigno Viogner

2017

12 dicembre – “L’Italia nel bicchiere”. Tour tra le bollicine italiane meno conosciute

20 ottobre – “L’Italia nel bicchiere”. I gioielli vitivinicoli della Valle d’Aosta

9 settembre – L’Italia nel Bicchiere. Passerina e Pecorino due bianchi tutti da scoprire

17 luglio – L’Italia nel Bicchiere. Col pesce quale vino? Bianco, rosato o rosso?

27 giugno – “L’Italia nel bicchiere”. Che caldo: è il momento di concedersi un Prosecco

6 giugno – “L’Italia nel bicchiere”. Alla scoperta del Cirò di Calabria

16 maggio – “L’Italia nel bicchiere”: un “tuffo” nei vini maremmani

27 aprile – L’Italia nel Bicchiere. Vin Nobile di Montepulciano: mostro sacro del vino italiano

11 aprile – L’Italia nel bicchiere. “Pas Dosè”, lo spumante che piace sempre più

11 marzo – L’Italia nel bicchiere. Il Nero d’Avola: un vino da scoprire

2016

12 dicembre – “L’Italia nel bicchiere”. Natale a tavola: ecco quali vini scegliere

15 novembre – L’Italia nel bicchiere. Il mondo degli “uvaggi” e le sue eccellenze

18 ottobre – L’Italia nel bicchiere. I vini dell’Etna, un’eruzione di bontà

26 settembre – “L’Italia nel bicchiere”. Lagrein, dall’Alto Adige un “Signor” rosso

7 settembre – L’Italia nel bicchiere. Una carrellata di vini bianchi italiani tutti da scoprire

13 agosto – L’Italia nel bicchiere. Grigliata di Ferragosto? Ecco che vini abbinare

18 luglio – L’Italia nel bicchiere. Un vino per l’estate? Il Lugana

28 giugno – “L’Italia nel bicchiere”. Al Griso con Popo Mojoli per un viaggio (di)vino

7 giugno – L’Italia nel bicchiere. Un’escursione tra i vini della Valtellina

21 maggio – “L’Italia nel Bicchiere”. Oggi si stappa il Sauvignon blanc

22 aprile – “L’Italia nel bicchiere”. I bianchi della Valle Isarco

1 aprile – L’Italia nel bicchiere. Merlot: uva straordinaria e internazionale

15 marzo – L’Italia nel bicchiere. Alla scoperta dei vini di Sardegna

17 febbraio – L’Italia nel Bicchere. Spazio ai vini rossi frizzanti!

20 gennaio – L’Italia nel bicchiere. L’Aglianico, il “Nebbiolo del Sud”

4 gennaio – “L’Italia nel bicchiere”. Il Moscato d’Asti a fermentazione naturale

2015



9 dicembre – Feste vicine, qualche suggerimento “da bere”

5 novembre – L’Italia nel bicchiere. Alla scoperta dell’ottimo Montepulciano

16 ottobre – L’Italia nel Bicchiere. Vitigni e vini del meraviglioso Friuli

30 settembre – L’Italia nel bicchiere. Meglio l’Amarone o lo Sfurzat?

15 settembre – L’Italia nel bicchiere. Un viaggio tra i Supertuscans

2 settembre – L’Italia nel bicchiere. Scopriamo lo Chardonnay: l’uva più coltivata al modo

30 luglio – “L’Italia nel bicchiere”. Scopriamo gli abbinamenti vino – formaggio

17 giugno – “L’Italia nel bicchiere”. “Garganega: un gioiello di uva”

3 giugno – L’italia nel Bicchiere. Spezziamo una lancia a favore dei Rosati

24 maggio – L’italia nel Bicchiere. Viaggio tra i vini bianchi dell’Alto Adige

9 maggio – L’Italia nel bicchiere. Viaggio in Toscana alla scoperta del Chianti

21 aprile – “L’Italia nel bicchiere”. Parliamo di Barbera o, meglio, de’ La Barbera

1 aprile – L’Italia nel bicchiere. il Primitivo e il Negroamaro

26 marzo – L’Italia nel bicchiere. “Bollicine” italiane

24 febbraio – Viaggio nel mondo dei Passiti

13 febbraio – Il riscatto dei “Vitigni Poveri”

27 gennaio – Oggi con Roberto Beccaria parliamo del Nebbiolo

16 gennaio – Vino protagonista. “L’Italia nel bicchiere”, nuova rubrica di Roberto Beccaria