L’Italia nel Bicchiere. Uvaggi: vini bianchi del Friuli che sono gioielli enologici

RUBRICA – Ben ritrovati a tutti gli appassionati del buon vino, abbiamo messo alle spalle un’estate calda e siccitosa che ci ha fatto preferire vini bianchi freschi e leggeri quindi è arrivato il momento di spingerci oltre con scelte più adatte alla stagione in corso. Il clima è ancora mite e gradevole per cui qualche ottimo vino bianco di buona struttura si adatta a gran parte dei cibi tipici del periodo.

Dalle recentissime degustazioni “didattiche” traggo lo spunto per parlarvi di una tendenza dei produttori Friulani di andare oltre i celebrati “monovitigni” e creare dei veri e propri gioielli enologici con l’utilizzo di svariate uve.

In una regione benedetta dal dio Bacco, almeno per quanto riguarda i vini bianchi, laddove l’espressione dei monovarietali sia autoctoni, come Ribolla gialla e Friulano (Tocai) che alloctoni, come Sauvignon e Pinot grigio, è sempre stata osservata rigorosamente, mi ha sorpreso il moltiplicarsi di questi vini definiti “uvaggi”.

A dire il vero ci sono stati in passato alcuni produttori di prestigio che hanno fatto tendenza, come ad esempio Jermann con il suo “Vintage Tunina” oppure Livio Felluga col “Terre Alte”, ma in questi ultimi anni non c’è azienda che non abbia realizzato in cantina la propria personalissima creazione.

Lo scopo è quello di creare dei vini piacevoli ed equilibrati in cui ognuna delle uve utilizzate ha una specifica funzione andandosi ad integrare perfetamente con le altre. Il più delle volte le uve che hanno periodi di maturazione diverso vengono vinificate singolarmente e assemblate col “taglio a freddo”, magari variando anno con anno le percentuali in base a ciò che passa il vigneto.

Generalmente in questi vini c’è sempre il vitignio che conferisce struttura ed equilibrio a cui si aggiungono i contributi di quelli che portano aromaticità, freschezza ed anche longevità.

Per fare alcuni esempi di vini assaggiati in questo scorcio di fine estate, senza andare ad investire cifre assurde, m’è piacuto molto il di “Fior di Campo” di Lis Neris, un bianco dell’Isonzo ottenuto da una base di Friulano completata da aggiunte di Riesling e Sauvignon. Notevoli anche il “Blanc de Rosis” di Mario Schioppetto con Friulano , Sauvignon e i Pinot bianco e grigio e il “Vino degli Orti” di Tercic in cui la componente di maggior rilievo è il Pinot bianco.

Salendo di livello, due eccellenti vini ottenuti da sole uve autoctone come “Biancosesto” di Tunella con Friulano e Ribolla e “Stare Brajde” di Muzic ai quali si affianca anche la Malvasia Istriana.

Per ciò che concerne diversi assaggi più datati ma rimasti impressi, oltre ai già citati “Vintage Tunina” e “Terre Alte”, si passa sempre da aziende affermate e prestigiose come “Flors de Uis” di Vie de Romans oppure “Ronco delle Acace” Vigne di Zamò o anche “Broy” di Eugenio Collavini.

Per finire, sopra tutti io ci metto il “Confini” di Lis Neris, un blend straordinario di tre uve che esprime la potenza (15°) e l’aromaticità del Traminer, l’eleganza e l’equilibrio del Pinot grigio, l’incisività e la freschezza del Rieslig renano.

Ricordo di averlo abbinato ad un risotto zucca – speck profumato al rosmarino con mantecatura un terzo burro-parmigiano-scamorza affumicata.

Il contrasto tra la dolcezza della zucca, le leggere note affumicate e l’aroma del rosmarino rendevano il piatto complesso ma non stucchevole, abbinato al vino sopra descritto… pura poesia!

Assaggiare per credere

Roberto Beccaria

2022

18 Giugno – Alla scoperta degli Spumanti Metodo Classico dell’Oltrepò Pavese

3 Maggio – L’Italia nel bicchiere. Il mitico “Taglio Bordolese”

10 Marzo – L’Italia nel bicchiere. Alla scoperta dei vini rossi delle Marche

2021

24 dicembre – “L’Italia nel bicchiere”. Alla scoperta dei vini italiani ottenuti da uve autoctone

2 Dicembre – L’Italia nel bicchiere. Quale vino si abbina alla mitica “cassoeula”? Scopriamolo

10 Agosto – “L’Italia nel bicchiere”. Alla scoperta del Vermentino di Gallura

16 Luglio – L’Italia nel bicchiere”. Alla scoperta del Prosecco Rosè

3 Giugno – “L’Italia nel bicchiere”. Alla scoperta della viticultura eroica e dei suoi grandi vini

23 Aprile – L’Italia nel bicchiere. Col dessert vini dolci: i consigli dell’esperto

01 Marzo – L’Italia nel bicchiere. Alla scoperta dei vini Trento DOC Metodo Classico

20 Gennaio –L’Italia nel Bicchiere. Scopriamo la “zona rossa” del Valpolicella Superiore Ripasso

2020

30 Luglio – “L’Italia nel bicchiere”… da bere d’Estate. Alla scoperta dei vini bianchi della Campania

01 Luglio – L’Italia nel Bicchiere. Vini rossi d’estate: i consigli di Roberto Beccaria

12 Maggio – L’Italia nel Bicchiere. Vini bianchi: uno per regione adatti per l’estate

6 Marzo – “L’Italia nel bicchiere”. Syrah: vitigno “esotico” che regala vini eccellenti

10 Gennaio – L’Italia nel bicchiere. Tocai: vino friulano dal sapore inconfondibile

2019

16 Dicembre – L’Italia nel bicchiere. Natale e Capodanno quali vini abbinare ai nostri piatti?

31 Gennaio – L’Italia nel bicchiere. Alla scoperta dei vini del Lazio

2018

22 – novembre – L’Italia nel bicchiere. La rivincita dei vini in barrique

24 ottobre – “L’Italia nel bicchiere”. Alla scoperta del Sangrantino di Montefalco

11 luglio – L’Italia nel Bicchiere. Bollicine in rosa: eccellenti e adatte all’estate

25 giugno – L’Italia nel bicchiere. Alla scoperta dei bianchi piemontesi

15 maggio – “L’Italia nel bicchiere”. Alla scoperta del Muller Thurgau

4 aprile – L’Italia nel Bicchiere. Alla scoperta del Gewurztraminer

13 febbraio – L’Italia nel bicchiere. Cabernet Sauvignon: uvaggio dagli innumerevoli pregi

06 gennaio – “L’Italia nel bicchiere”. Alla scoperta del vitigno Viogner

2017

12 dicembre – “L’Italia nel bicchiere”. Tour tra le bollicine italiane meno conosciute

20 ottobre – “L’Italia nel bicchiere”. I gioielli vitivinicoli della Valle d’Aosta

9 settembre – L’Italia nel Bicchiere. Passerina e Pecorino due bianchi tutti da scoprire

17 luglio – L’Italia nel Bicchiere. Col pesce quale vino? Bianco, rosato o rosso?

27 giugno – “L’Italia nel bicchiere”. Che caldo: è il momento di concedersi un Prosecco

6 giugno – “L’Italia nel bicchiere”. Alla scoperta del Cirò di Calabria

16 maggio – “L’Italia nel bicchiere”: un “tuffo” nei vini maremmani

27 aprile – L’Italia nel Bicchiere. Vin Nobile di Montepulciano: mostro sacro del vino italiano

11 aprile – L’Italia nel bicchiere. “Pas Dosè”, lo spumante che piace sempre più

11 marzo – L’Italia nel bicchiere. Il Nero d’Avola: un vino da scoprire

2016

12 dicembre – “L’Italia nel bicchiere”. Natale a tavola: ecco quali vini scegliere

15 novembre – L’Italia nel bicchiere. Il mondo degli “uvaggi” e le sue eccellenze

18 ottobre – L’Italia nel bicchiere. I vini dell’Etna, un’eruzione di bontà

26 settembre – “L’Italia nel bicchiere”. Lagrein, dall’Alto Adige un “Signor” rosso

7 settembre – L’Italia nel bicchiere. Una carrellata di vini bianchi italiani tutti da scoprire

13 agosto – L’Italia nel bicchiere. Grigliata di Ferragosto? Ecco che vini abbinare

18 luglio – L’Italia nel bicchiere. Un vino per l’estate? Il Lugana

28 giugno – “L’Italia nel bicchiere”. Al Griso con Popo Mojoli per un viaggio (di)vino

7 giugno – L’Italia nel bicchiere. Un’escursione tra i vini della Valtellina

21 maggio – “L’Italia nel Bicchiere”. Oggi si stappa il Sauvignon blanc

22 aprile – “L’Italia nel bicchiere”. I bianchi della Valle Isarco

1 aprile – L’Italia nel bicchiere. Merlot: uva straordinaria e internazionale

15 marzo – L’Italia nel bicchiere. Alla scoperta dei vini di Sardegna

17 febbraio – L’Italia nel Bicchere. Spazio ai vini rossi frizzanti!

20 gennaio – L’Italia nel bicchiere. L’Aglianico, il “Nebbiolo del Sud”

4 gennaio – “L’Italia nel bicchiere”. Il Moscato d’Asti a fermentazione naturale

2015



9 dicembre – Feste vicine, qualche suggerimento “da bere”

5 novembre – L’Italia nel bicchiere. Alla scoperta dell’ottimo Montepulciano

16 ottobre – L’Italia nel Bicchiere. Vitigni e vini del meraviglioso Friuli

30 settembre – L’Italia nel bicchiere. Meglio l’Amarone o lo Sfurzat?

15 settembre – L’Italia nel bicchiere. Un viaggio tra i Supertuscans

2 settembre – L’Italia nel bicchiere. Scopriamo lo Chardonnay: l’uva più coltivata al modo

30 luglio – “L’Italia nel bicchiere”. Scopriamo gli abbinamenti vino – formaggio

17 giugno – “L’Italia nel bicchiere”. “Garganega: un gioiello di uva”

3 giugno – L’italia nel Bicchiere. Spezziamo una lancia a favore dei Rosati

24 maggio – L’italia nel Bicchiere. Viaggio tra i vini bianchi dell’Alto Adige

9 maggio – L’Italia nel bicchiere. Viaggio in Toscana alla scoperta del Chianti

21 aprile – “L’Italia nel bicchiere”. Parliamo di Barbera o, meglio, de’ La Barbera

1 aprile – L’Italia nel bicchiere. il Primitivo e il Negroamaro

26 marzo – L’Italia nel bicchiere. “Bollicine” italiane

24 febbraio – Viaggio nel mondo dei Passiti

13 febbraio – Il riscatto dei “Vitigni Poveri”

27 gennaio – Oggi con Roberto Beccaria parliamo del Nebbiolo

16 gennaio – Vino protagonista. “L’Italia nel bicchiere”, nuova rubrica di Roberto Beccaria