Lombardia, 7.9 milioni per rafforzare i Centri per la famiglia

La delibera proposta dall’assessore Elena Lucchini finanzia i servizi esistenti e nuovi progetti

I fondi saranno ripartiti tra le otto ATS lombarde

LECCO – Regione Lombardia rafforza la rete dei Centri per la famiglia con uno stanziamento di 7,9 milioni di euro, destinato a consolidare i servizi già attivi e a promuovere nuovi progetti sul territorio. Le risorse, programmate attraverso una delibera approvata dalla Giunta regionale, serviranno a sostenere le famiglie nelle diverse fasi della vita, con particolare attenzione alla genitorialità, alla natalità, al benessere degli adolescenti e ai caregiver familiari.

Il provvedimento è stato proposto da Elena Lucchini, assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, nell’ambito della programmazione del Fondo nazionale per le politiche della famiglia 2026. La dotazione comprende 4,95 milioni di euro provenienti dal Fondo nazionale e 2,95 milioni di risorse regionali, all’interno delle quali sono inclusi 300.000 euro destinati al sostegno dei caregiver familiari.

La rete lombarda conta attualmente 99 Hub e 370 sedi Spoke, distribuiti sul territorio. L’obiettivo della Regione è consolidare e stabilizzare i servizi esistenti, favorendo al tempo stesso l’avvio di nuove progettualità e una presenza più omogenea dei Centri, anche nelle aree in cui l’offerta risulta ancora da sviluppare.

“Con questa delibera confermiamo il nostro impegno concreto a favore delle famiglie lombarde, investendo su una rete di servizi di prossimità capace di ascoltare, accompagnare e rispondere ai bisogni delle persone”, ha dichiarato Lucchini. L’assessore ha sottolineato il ruolo dei Centri come presidi per prevenire le fragilità, sostenere la genitorialità e rafforzare le relazioni familiari e comunitarie, con servizi di orientamento e risposte concrete nelle diverse fasi della vita.

Tra le priorità individuate dalla programmazione regionale figurano il sostegno alla natalità e alla maternità, soprattutto nelle situazioni di disagio e durante i primi mille giorni di vita dei bambini, e l’accompagnamento delle famiglie lungo il loro percorso. Un’attenzione specifica è riservata anche al benessere psicofisico degli adolescenti, alla sana alimentazione e all’equilibrio emotivo.

I Centri dovranno inoltre rafforzare le attività di ascolto e orientamento rivolte ai ragazzi e ai loro genitori, con interventi di prevenzione rispetto all’assunzione di sostanze psicotrope. Tra gli ambiti previsti rientrano anche la sensibilizzazione sui temi dell’affido e dell’adozione e l’alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori, con particolare riferimento all’utilizzo degli strumenti di parental control.

Un capitolo specifico riguarda i caregiver familiari, il cui sostegno viene inserito tra le azioni da garantire. I Centri avranno inoltre il compito di informare e orientare le famiglie verso le opportunità e i servizi educativi, sociali, sanitari ed economici disponibili nelle rispettive aree di riferimento.

Le risorse saranno distribuite tra le otto Agenzie di tutela della salute (ATS) della Lombardia. La ripartizione terrà conto del numero dei Centri già operativi, delle esigenze degli Ambiti territoriali ancora privi di un servizio dedicato e delle attività necessarie al monitoraggio e alla verifica del funzionamento della rete.

Per ciascun progetto, sia nuovo sia già attivo, è previsto un contributo massimo di 73.000 euro per 12 mesi. Il finanziamento regionale potrà coprire fino all’80% del costo complessivo, mentre il restante 20% dovrà essere garantito attraverso il cofinanziamento del capofila e dei partner effettivi.

“Investire sui Centri per la famiglia significa rafforzare la capacità dei territori di intercettare precocemente i bisogni, costruire risposte integrate e accompagnare le famiglie senza lasciarle sole nei momenti di maggiore difficoltà”, ha aggiunto Lucchini. L’assessore ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra Regione, ATS e Ambiti territoriali per valorizzare le esperienze già avviate e sviluppare interventi in linea con le esigenze delle comunità.

Il provvedimento punta così a consolidare un modello di welfare di prossimità, nel quale i Centri per la famiglia assumono un ruolo di raccordo tra cittadini, servizi e realtà locali, con l’obiettivo di favorire l’accesso alle opportunità disponibili e rispondere in modo più coordinato alle necessità delle famiglie lombarde.