Agenti microbici infettivi, quali virus, protozoi, funghi, lieviti e batteri, possono penetrare nel nostro organismo, dando origine a malattie. La sintomatologia di queste patologie varia: alcune si manifestano con chiari segni clinici, mentre altre rimangono asintomatiche. In alcuni casi, il sistema immunitario riesce a sconfiggere l’attacco microbico, mentre in situazioni diverse è l’agente patogeno a prendere il sopravvento.

Recentemente, presso In Salus, è stato inaugurato un ambulatorio di infettivologia. Questo centro specializzato si occupa delle più comuni malattie infettive, fornendo un supporto completo al paziente lungo l’intero percorso di cura, dalla diagnosi alla terapia. Il responsabile dell’ambulatorio è il dottor Luca Luigi Fumagalli, infettivologo con una vasta esperienza nel campo della medicina infettiva e onco-ematologica. La sua competenza contribuisce a garantire un approccio specialistico e mirato nella gestione di tali patologie, offrendo soluzioni personalizzate per ogni paziente.

Abbiamo incontrato il dottor Fumagalli al quale abbiamo posto alcune domande per conoscere meglio le malattie infettive, la loro trasmissione, le cause e quindi, sapere quando è necessario chiedere un consulto alla specialista non solo per la cura di una malattia conclamata, ma anche per riconoscere i sintomi di una possibile infezione e prevenire eventuali sviluppi che potrebbero sfociare in una vera e propria malattia infettiva.

Malattie infettive: come si trasmettono?

Nel caso di malattie infettive contagiose, la trasmissione può avvenire da persona a persona, mentre per quelle non contagiose la trasmissione necessita dell’intervento di vettori o di particolari circostanze, come punture, morsi, ingestione di acqua o alimenti contaminati.

In caso vengano escluse cause più comuni ed il malessere persista è bene sottoporsi ad una visita infettivologica: lo Specialista, osservando i sintomi e raccogliendo importanti informazioni, saprà indicare quali siano gli approfondimenti diagnostici che possono portare ad una diagnosi certa ed al conseguente trattamento più efficace.

Ad essere più a rischio sono le persone con un sistema immunitario debilitato, ad esempio coloro che hanno patologie croniche, che assumono medicinali immunosoppressivi oppure gli anziani.

Quali sono le malattie infettive più comuni?

infezioni batteriche polmonari

malattie sessualmente trasmesse di origine batterica (come la sifilide e il linfogranuloma venereo), virale (infezione da Hpv e epatiti), parassitaria (scabbia) o micotica (candida)

infezioni della cute e dei tessuti molli (ascessi cutanei, infezioni da ferita chirurgica, foruncoli ecc.)

HIV (aids)

herpes

mononucleosi infettiva

infezioni delle vie urinarie, soprattutto se recidivanti (ripetute nel tempo)

febbre di natura sconosciuta che dura da diverse settimane e le analisi tradizionali non sono riuscite a stabilirne la causa

infezioni muscolo-scheletriche

infezione da Covid-19

malattie a trasmissione materno-fetale

malattie tropicali

infezioni generali di natura sconosciuta , anche dopo l’impianto di dispositivi medici

infezioni da batteri multi-resistenti

Per alcune infezioni accade spesso che i pazienti si auto-prescrivano dei farmaci. L’uso inappropriato di antibiotici non prescritto dallo specialista può provocare, non solo, l’inefficacia del trattamento, ma contribuire anche a creare antibiotico-resistenza, che può rendere l’organismo incapace di reagire al problema. Per questo è necessario rivolgersi all’infettivologo che, solo dopo un’approfondita anamnesi, prescriverà un’adeguata terapia.

Visita infettivologica: come si svolge?

Si tratta di una visita specialistica che consiste in un esame clinico in cui il medico raccoglie anamnesi e sintomatologia del paziente alla ricerca di possibili ipotesi diagnostiche riguardo la presenza di malattie infettive causate da microrganismi come virus, batteri, funghi e parassiti.

Molto importante è la collaborazione del paziente, che deve rivolgersi con fiducia allo specialista, indicando abitudini ed eventuali viaggi effettuati così che il medico possa avere un quadro chiaro e completo dei possibili rischi di contagio.

Qual è la preparazione alla Consulenza Infettivologica?

Se in possesso, il paziente deve portare con sé eventuali esami precedenti, come esami sierologici o colture microbiche (batteriologiche, micotiche), assieme alla documentazione medica di eventuali malattie infettive precedenti. Se si soffre di infezioni batteriche da agenti multi-resistenti è molto importante presentare gli esami microbiologici già effettuati e gli eventuali antibiogrammi.

Il Dottor Luca Luigi Fumagalli offre consulenze specializzate presso il Centro Medico Polispecialistico In Salus di Lecco. E’ possibile prenotare un appuntamento comodamente online o telefonicamente. La tua salute è la nostra priorità.

