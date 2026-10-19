Malgrate, 165mila euro per rinnovare la rete idrica

L’intervento riguarda via Manzoni, via Foscolo e via Lorenzina

Prevista la sostituzione delle vecchie tubazioni e il rifacimento degli allacciamenti privati

MALGRATE – A Malgrate partono i lavori di rinnovo della rete idrica: Lario Reti Holding investe 165.000 euro per sostituire oltre 700 metri di condotte dell’acquedotto in via Manzoni, via Foscolo e via Lorenzina. L’intervento punta a migliorare l’efficienza del servizio, ridurre le perdite d’acqua e prevenire i guasti. La conclusione del cantiere è prevista indicativamente entro dicembre 2026.

Il progetto prevede la completa sostituzione delle vecchie tubazioni con nuove condotte in PEAD, un materiale utilizzato per le reti idriche. Oltre alla posa delle nuove tubazioni, i lavori comprendono l’installazione di saracinesche per il sezionamento della rete, nuovi idranti e il collegamento finale alle infrastrutture esistenti.

L’intervento riguarderà anche gli allacciamenti delle utenze private: i collegamenti saranno rifatti integralmente fino ai contatori delle singole abitazioni e attività, che verranno collocati al limite della proprietà e dotati di una valvola a TEE.

L’investimento rientra nel programma di interventi con cui Lario Reti Holding punta a contenere la dispersione idrica, limitare il rischio di guasti e migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini.

Particolare attenzione sarà riservata anche al ripristino delle aree interessate dai cantieri. Le opere saranno eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfologiche e ambientali del territorio, mantenendo la continuità con la configurazione esistente dei luoghi.

Il cronoprogramma indica come termine dei lavori dicembre 2026, data entro la quale è prevista la conclusione dell’intervento sulla rete acquedottistica comunale.