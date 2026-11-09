Malgrate celebra San Carlo: festa patronale e anniversari sacerdotali

La processione e la Messa hanno accompagnato le celebrazioni per i 25 anni di ordinazione di monsignor Davide Milani e i 50 di don Sandro Chiesa

MALGRATE – La festa patronale di San Carlo ha riunito la comunità di Malgrate in un fine settimana di preghiera, condivisione e amicizia. A San Carlo al Porto, la tradizionale processione per le vie del paese e la celebrazione di due importanti anniversari di ordinazione sacerdotale, i 25 anni di monsignor Davide Milani e i 50 anni di don Sandro Chiesa, sono stati i momenti centrali delle celebrazioni.

Due giornate che hanno coinvolto la Comunità Pastorale Madonna del Rosario, rinnovando il legame con il proprio patrono e valorizzando il senso di appartenenza e fraternità.

Sabato 7 novembre, dalla chiesa di San Carlo al Porto è partita la tradizionale processione con la statua del Santo patrono, che ha attraversato le vie limitrofe. Numerosi i parrocchiani presenti, insieme ai sacerdoti, a monsignor Davide Milani, prevosto di Lecco dal 2018 al 2024, a don Sandro Chiesa, già parroco di Pescarenico, e a don Massimo Berera, vicario parrocchiale. Hanno partecipato anche il sindaco di Malgrate, Michele Peccati, e l’assessore Ambrogina Maggi.

Al termine del percorso si è svolta la Santa Messa solenne, durante la quale sono stati ricordati i 25 anni di ordinazione sacerdotale di monsignor Milani e i 50 anni di don Chiesa. Entrambi hanno ringraziato la comunità parrocchiale per gli anni trascorsi insieme, l’affetto ricevuto e i tanti momenti condivisi. Nei loro interventi è emersa soprattutto l’immagine di una comunità capace di accogliere e di far sentire ciascuno parte di una grande famiglia.

La giornata è proseguita nel salone parrocchiale con un rinfresco, occasione per continuare a condividere ricordi e momenti di amicizia.

I festeggiamenti sono continuati domenica 8 novembre con la Santa Messa del mattino, celebrata dal prevosto di Lecco, monsignor Bortolo Uberti, insieme a don Massimo Berera. A seguire, il pranzo comunitario e, nel pomeriggio, un ulteriore momento di preghiera condivisa hanno concluso le celebrazioni.