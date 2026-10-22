Mandello, ancora 140 carte d’identità cartacee da sostituire: il Comune sollecita le prenotazioni

Dal 31 gennaio 2027 il documento cartaceo non sarà più valido, indipendentemente dalla scadenza riportata

Oggi le carte ancora da sostituire sono circa 140, il sindaco Fasoli invita a non rimandare

MANDELLO DEL LARIO – Mancano poco più di tre mesi alla scadenza che segnerà la fine della validità delle carte d’identità cartacee. Il Comune di Mandello del Lario invita i cittadini che ne sono ancora in possesso a richiedere quanto prima la sostituzione con la Carta d’Identità Elettronica (CIE): dal 31 gennaio 2027, infatti, i documenti cartacei non saranno più validi, indipendentemente dalla data di scadenza riportata.

Per evitare di ritrovarsi senza un documento di riconoscimento valido, l’amministrazione raccomanda di non attendere gli ultimi giorni e di fissare per tempo un appuntamento con l’Ufficio Carte d’Identità.

I numeri mostrano progressi nel percorso di sostituzione. Se a giugno erano ancora quasi 300 le carte cartacee da rinnovare, oggi ne restano circa 140. Un risultato significativo, sottolinea il sindaco Riccardo Fasoli, che invita comunque a completare il passaggio alla CIE entro il termine previsto.

“Negli ultimi mesi è stato fatto un importante lavoro per accompagnare i cittadini nella sostituzione della carta d’identità cartacea con quella elettronica. Se a giugno erano ancora quasi 300 i documenti da sostituire, oggi il numero è sceso a circa 140, un risultato significativo che testimonia i progressi compiuti. È tuttavia fondamentale che tutti gli interessati provvedano al rinnovo entro la scadenza prevista”, commenta il primo cittadino.

Gli uffici comunali hanno già inviato una lettera a tutti i cittadini che risultano ancora in possesso della carta cartacea, invitandoli a prenotare un appuntamento. “Rinnoviamo l’invito a non rimandare e a prenotare quanto prima, così da evitare di ritrovarsi senza un documento d’identità valido”, conclude Fasoli.

Per richiedere la nuova carta è possibile utilizzare il servizio di prenotazione online sul sito istituzionale del Comune oppure contattare telefonicamente l’Ufficio Carte d’Identità ai numeri 0341 708243, 0341 708237 e 0341 708246.