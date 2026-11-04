Mandello celebra il 4 Novembre: domenica il corteo e l’omaggio ai Caduti

Domenica 8 novembre la manifestazione commemorativa partirà alle 8

In programma la deposizione delle corone, la Santa Messa e il discorso del sindaco

MANDELLO DEL LARIO – Mandello del Lario si prepara a celebrare la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate con la tradizionale manifestazione in ricordo dei Caduti di tutte le guerre. L’appuntamento, promosso dall’Amministrazione comunale, è in programma per domenica 8 novembre, con una mattinata di commemorazioni, momenti religiosi e deposizioni di corone d’alloro nei luoghi simbolo della memoria cittadina.

Una ricorrenza che vuole rendere omaggio a quanti hanno sacrificato la propria vita per la libertà e per il futuro del Paese, ma anche richiamare l’attenzione sui valori dell’unità nazionale, della pace e della convivenza tra i popoli.

Nel messaggio rivolto alla cittadinanza, il sindaco sottolinea l’importanza di mantenere vivo il legame con la storia e di trasmetterne la memoria alle nuove generazioni. “Il 4 Novembre è una ricorrenza che ci ricorda la storia del nostro Paese, il valore dell’unità nazionale e il sacrificio di quanti hanno contribuito a costruire l’Italia che conosciamo oggi. È anche un’occasione per rendere omaggio alle Forze Armate e a tutte le donne e gli uomini che, ieri come oggi, sono al servizio del Paese”.

Un invito particolare è rivolto alle famiglie, affinché la partecipazione diventi anche un momento di condivisione tra generazioni: “Vorrei rivolgere un invito particolare alle famiglie, ai genitori e ai nonni, affinché partecipino alla cerimonia insieme ai propri figli e nipoti. È importante che anche i più giovani possano conoscere la nostra storia e il nostro passato, per comprendere il presente e pensare al futuro”.

Il programma della giornata prenderà il via alle 8, quando una delegazione dell’Amministrazione comunale e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma partirà per la deposizione delle corone e l’omaggio ai monumenti e alle lapidi commemorative distribuiti sul territorio. La tappa conclusiva sarà al monumento di piazza Garibaldi, nei giardini a lago, dove il sindaco pronuncerà un primo discorso commemorativo.

Alle 9.30 il ritrovo sarà in piazza Leonardo da Vinci, davanti al Municipio, da dove partirà il corteo diretto alla Chiesa Arcipretale di San Lorenzo. Il percorso attraverserà via Manzoni, via Bertola e via XXIV Maggio.

Alle 10 sarà celebrata la Santa Messa in suffragio dei Caduti. Al termine della funzione religiosa, alle 10.45, il corteo tornerà al monumento ai Caduti di piazza Garibaldi per la deposizione della corona di alloro e il discorso commemorativo del sindaco.

Ad accompagnare la manifestazione sarà il Corpo Musicale Mandellese.

Alle celebrazioni sono invitate le autorità, i consiglieri comunali, le associazioni combattentistiche e d’arma, le associazioni delle Famiglie dei Caduti e dei Dispersi in Guerra, le scuole e tutta la cittadinanza. L’Amministrazione comunale rivolge inoltre un invito alla popolazione a esporre il Tricolore, per partecipare simbolicamente alla giornata di commemorazione.