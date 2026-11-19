Il Comune cerca un istruttore da inserire nel Comando con contratto a tempo pieno e indeterminato

La selezione prevede una prova scritta e una orale

MANDELLO DEL LARIO – Un nuovo agente per rafforzare il servizio di Polizia Locale sul territorio. Il Comune di Mandello del Lario ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di un agente con contratto a tempo pieno e indeterminato, da inserire nella Struttura VI – Polizia Locale, nell’Area degli Istruttori, corrispondente alla ex categoria C.

La figura selezionata sarà chiamata a svolgere diverse attività, dal controllo della viabilità alla vigilanza sul territorio, passando per i compiti di polizia amministrativa e giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza. Previsti anche interventi a tutela del patrimonio comunale, attività di protezione civile e collaborazione con le altre forze dell’ordine.

“La Polizia Locale rappresenta un presidio importante per la comunità e svolge un ruolo quotidiano che va ben oltre il controllo della viabilità: è un punto di riferimento per i cittadini e contribuisce alla sicurezza, alla vivibilità e al regolare svolgimento della vita del paese – commentano il sindaco con delega al personale Riccardo Fasoli e l’assessore alla Sicurezza Igor Amadori –. Con questa selezione vogliamo rafforzare il Comando e continuare a garantire un servizio attento alle esigenze del territorio, valorizzando al tempo stesso le competenze e la professionalità di chi sceglierà di lavorare nella nostra Amministrazione”.

Per partecipare è necessario possedere un diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito al termine di un percorso quinquennale. Tra i requisiti richiesti figurano inoltre la patente di guida A e B, o superiore, l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni e la disponibilità al porto e all’uso dell’arma. I candidati dovranno anche possedere i requisiti necessari per ottenere la qualifica di agente di pubblica sicurezza, oltre a competenze informatiche e un’adeguata conoscenza della lingua inglese.

Il trattamento economico previsto è quello stabilito dal contratto collettivo nazionale del Comparto Funzioni Locali per l’Area degli Istruttori. Lo stipendio tabellare iniziale ammonta a 24.235,55 euro lordi annui, a cui si aggiungono 384,72 euro di indennità di comparto, la tredicesima mensilità e gli eventuali ulteriori benefici previsti dal contratto.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente online attraverso il portale InPA, accedendo con SPID, CIE, CNS o eIDAS e compilando il modulo dedicato. La scadenza è fissata alle 14 di mercoledì 16 dicembre 2026.

La selezione avverrà per esami, con una prova scritta e una orale. Nel caso in cui le candidature valide superino quota 50, l’amministrazione potrà inoltre prevedere una prova preselettiva. Per partecipare è richiesto il versamento di una quota di 10 euro, non rimborsabile.

Il bando integrale, con tutti i requisiti, le modalità di candidatura e le informazioni sulle prove, è consultabile sul sito istituzionale del Comune e sul portale InPA.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Personale del Comune di Mandello del Lario al numero 0341 708247 oppure scrivere a personale@mandellolario.it.