Giovedì 19 novembre alle 17 il taglio del nastro in Piazza del Mercato

Per il giorno dell’inaugurazione ingresso gratuito, poi biglietto a 6 euro senza limiti di tempo

MANDELLO DEL LARIO – A Mandello del Lario si accende l’atmosfera del Natale con l’apertura del Mandello Christmas Village – Il Villaggio di Natale. Il primo appuntamento è fissato per giovedì 19 novembre, alle 17, in Piazza del Mercato, dove verrà inaugurata ufficialmente la nuova pista di pattinaggio sul ghiaccio. Per festeggiare l’apertura, nella giornata inaugurale l’accesso alla pista sarà gratuito per tutti.

L’iniziativa rappresenta uno degli appuntamenti principali del calendario Magico Natale 2026, il programma di eventi pensato dall’Amministrazione comunale per animare il paese durante le festività e offrire uno spazio di incontro e divertimento a famiglie, bambini e visitatori.

“L’iniziativa rappresenta uno degli appuntamenti di punta inseriti all’interno del calendario degli eventi del Magico Natale 2026, pensato per animare il paese e offrire un punto di ritrovo per famiglie, bambini e visitatori durante tutto il periodo natalizio”, commenta l’assessore al Commercio e Turismo Silvia Nessi.

La pista sarà il fulcro del Villaggio, che nelle settimane successive all’inaugurazione proporrà anche un programma di intrattenimento rivolto soprattutto ai più piccoli. Sono previsti momenti di animazione, spettacoli con bolle giganti e la presenza di numerosi personaggi molto amati dai bambini: da Babbo Natale agli elfi, passando per i trampolieri e Stitch.

Dopo la giornata inaugurale, il Villaggio e la pista di pattinaggio seguiranno orari differenziati tra giorni feriali e festivi. Dal lunedì al venerdì l’apertura è prevista dalle 15 alle 20, mentre nei giorni festivi sarà possibile accedere dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 20. Gli orari potranno subire variazioni in caso di condizioni atmosferiche avverse.

Per quanto riguarda i costi, il biglietto d’ingresso alla pista sarà di 6 euro, con possibilità di pattinare senza limiti di tempo. È inoltre prevista la prenotazione online attraverso la piattaforma Spettacoli24.

L’allestimento del Villaggio ha richiesto anche una riorganizzazione degli spazi di Piazza del Mercato. Alcuni banchi del mercato settimanale sono stati infatti spostati all’ingresso dell’area mercatale, nella zona compresa tra via Manzoni e piazza Garibaldi, per lasciare posto alla pista. Una soluzione resa possibile dalla collaborazione degli operatori del mercato, ai quali l’assessore Nessi ha voluto rivolgere un ringraziamento.

“Con l’apertura della pista di pattinaggio accendiamo ufficialmente le emozioni del nostro Magico Natale 2026. Abbiamo fortemente voluto questa iniziativa in Piazza del Mercato non solo per regalare ai nostri cittadini, e in particolare ai più piccoli, uno spazio di svago e spensieratezza, ma anche per creare un forte polo attrattivo, capace di portare vitalità e promuovere l’accoglienza turistica del nostro paese anche nei mesi invernali”, sottolinea l’assessore.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto agli operatori del mercato settimanale “che, con grande spirito di collaborazione, hanno accettato di spostare alcuni banchi”. L’invito dell’Amministrazione è quindi a partecipare all’inaugurazione e a vivere le iniziative del Villaggio durante il periodo delle festività.