Mandello. Da stasera Avis e Mato Grosso unite per ‘Donare in Festa’

Tre serate di solidarietà in Piazza del Mercato a Mandello

Ogni sera diversi gruppi musicali e pietanze ad allietare e saziare i presenti

MANDELLO – Comincerà stasera, venerdì, e continuerà fino a domenica 2 luglio, la ‘maratona’ di solidarietà messa in moto da Operazione Mato Grosso in collaborazione con Avis Mandello. Tornerà ‘Donare in Festa’ a Mandello: tre giorni di cucina, musica e condivisione dove annoiarsi sarà impossibile, perché ogni serata è davvero a sé stante.

E’ infatti previsto un menù diverso con diversi gruppi a esibirsi in Piazza del Mercato: a cominciare da oggi, venerdì 30 giugno, dove piatto forte sarà la paella classica e sul palco si scateneranno ‘I Lucernari’. Domani, sabato 1 luglio, un po’ di Sardegna in tavola grazie alla cena con Porceddu alla sarda e tanto rock con la musica di ‘AnimaVasco’. Chiuderanno la tre giorni ‘SpumeNere’ e le specialità dalla cucina. Apertura della cucina alle ore 18.00, musica pronta a risuonare dalle ore 20.30.

Per i più piccoli, sabato e domenica, non mancheranno i gonfiabili. Servizio bar, cucina, pollo allo spiedo e ‘cucina tipica’ sempre a disposizione. Il ricavato della manifestazione andrà interamente a favore delle missioni in America Latina dell’Operazione Mato Grosso.