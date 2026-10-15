Mandello del Lario, via libera ai riscaldamenti

La stagione termica 2026-2027 si apre oggi, 15 ottobre. Gli impianti possono funzionare fino al 15 aprile 2027

L’Amministrazione invita cittadini e condomini a sfruttare le giornate miti per rinviare l’accensione e ridurre i consumi energetici

MANDELLO DEL LARIO – A Mandello del Lario è iniziato il periodo in cui è consentito accendere gli impianti di riscaldamento per la stagione 2026-2027. Da giovedì 15 ottobre, come previsto dalla normativa nazionale, i cittadini possono attivare il riscaldamento domestico, ma l’Amministrazione comunale invita a non anticipare i tempi quando le condizioni meteorologiche permettono di farne a meno.

Il Comune, che rientra nella zona climatica E, ricorda che l’accensione è consentita fino al 15 aprile 2027, per un massimo di 14 ore giornaliere, comprese nella fascia oraria tra le 5 e le 23. Le disposizioni fanno riferimento al D.P.R. 74/2013, che disciplina l’esercizio e la gestione degli impianti termici per la climatizzazione degli edifici.

Il via libera, sottolinea l’Amministrazione, non equivale a un obbligo di accensione. La data del 15 ottobre indica esclusivamente l’inizio del periodo nel quale è possibile utilizzare gli impianti. Considerate le temperature ancora miti e le giornate soleggiate, rinviare l’accensione può rappresentare una scelta utile sia per contenere i costi energetici sia per limitare l’impatto ambientale.

L’invito è rivolto ai cittadini, agli amministratori di condominio e ai responsabili degli impianti. Una volta acceso il riscaldamento, il Comune raccomanda di mantenere la temperatura degli ambienti entro i 20 gradi, con una tolleranza di due gradi, e di ridurre le ore di funzionamento quando non strettamente necessarie. Tra gli accorgimenti suggeriti c’è anche quello di spegnere o ridurre il riscaldamento nelle ore centrali delle giornate più soleggiate e di arieggiare i locali per pochi minuti, evitando dispersioni di calore.

Si tratta di comportamenti semplici che, secondo l’Amministrazione, possono contribuire a ridurre le spese in bolletta e le emissioni in atmosfera. Un aspetto particolarmente importante in autunno, quando le condizioni di alta pressione possono favorire l’accumulo di polveri sottili e peggiorare la qualità dell’aria.

Le raccomandazioni non riguardano gli ospedali, le case di cura, gli asili e gli altri edifici per i quali la normativa prevede specifiche deroghe o esigenze particolari. Il Comune richiama inoltre l’attenzione sulle necessità delle persone anziane, di quelle più fragili e delle famiglie con bambini piccoli, per le quali la gestione della temperatura deve tenere conto delle esigenze di salute e comfort.

Il messaggio dell’Amministrazione è quindi quello di utilizzare il riscaldamento con attenzione, senza rinunciare al benessere quando necessario, ma evitando consumi superflui. Un contributo individuale che può tradursi in un risparmio economico e in benefici per l’ambiente e per la qualità dell’aria del territorio.