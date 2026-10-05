Mandello, estate da oltre 100 eventi tra sport e tradizioni locali

Da maggio a settembre un calendario costruito da Comune, Pro Loco e associazioni

La programmazione prosegue con teatro, cinema, incontri, concerti, tradizioni ed eventi, mentre prende forma il Magico Natale 2026

MANDELLO DEL LARIO – Un’estate costruita attorno al territorio, con oltre 100 appuntamenti tra musica, sport, cultura, tradizioni e intrattenimento. È il bilancio della stagione vissuta a Mandello del Lario, dove da maggio a settembre il calendario degli eventi ha alternato manifestazioni di maggiore richiamo e iniziative più raccolte, coinvolgendo piazze, lungolago e diversi luoghi del paese.

A costruire la programmazione sono stati Comune di Mandello del Lario, Pro Loco di Mandello, associazioni e realtà del territorio. Una collaborazione che ha permesso di distribuire gli appuntamenti lungo tutta la stagione, affiancando alle iniziative anche un lavoro costante di comunicazione. I calendari mensili sono stati diffusi attraverso i canali digitali del Comune e gli strumenti tradizionali, mentre quest’anno sono stati installati anche totem informativi nei principali punti del paese, per rendere più immediatamente visibili gli eventi in programma.

Tra gli appuntamenti che hanno caratterizzato l’estate c’è stata la seconda edizione della Sagra della Tradizione Lariana, dal 12 al 14 giugno, che ha registrato 31.200 visite, secondo gli Analytics di Confcommercio Lecco. La manifestazione ha portato al centro della scena sapori, tradizioni e identità del territorio, coinvolgendo pubblico locale e visitatori.

Il calendario ha poi proposto appuntamenti diversi per interessi e fasce d’età. Sul fronte musicale spazio a Jovanotte, tributo a Jovanotti, Simili, tributo a Laura Pausini, e NO-XS Trio, oltre alla Festa della Musica e alle quattro serate del Festival di Bellagio e del Lago di Como ospitate a Mandello. Non sono mancati teatro e letteratura, con Andrea Vitali e Arie d’estate.

Le serate sono state accompagnate anche dalle Dance Night, che hanno portato in piazza swing e social dance, ritmi latino-caraibici e baby dance. Per famiglie e bambini il programma ha previsto il cinema all’aperto e giochi nelle piazze. A completare l’offerta sono arrivati mercatini e iniziative artigianali, insieme ad appuntamenti dedicati ad antiquariato, modernariato e collezionismo.

Lo sport ha avuto un ruolo lungo l’intera stagione, con triathlon, aquathlon e Traversata del Lario, fino al Trail Grigne Sud di settembre. Un calendario che ha affiancato alle manifestazioni culturali e di intrattenimento anche occasioni per vivere il territorio attraverso lo sport, tra lago e montagna.

Ad agosto è stato il turno di San Lorenzo, uno degli appuntamenti tradizionali dell’estate mandellese, con la fiera e il grande spettacolo pirotecnico. La serata ha registrato 13.900 visite, secondo gli Analytics di Confcommercio Lecco.

Settembre ha concentrato alcuni degli appuntamenti più importanti dell’intera stagione. Dal 3 al 6 settembre, Mandello ha celebrato il 105° anniversario di Moto Guzzi con il Motoraduno Internazionale Città della Moto Guzzi, la sfilata e le iniziative dedicate agli appassionati. Nello stesso periodo sono stati aperti il nuovo Museo Moto Guzzi e il polo industriale rinnovato. L’appuntamento ha registrato oltre 60.000 presenze, confermando la dimensione internazionale raggiunta dalla manifestazione e il ruolo della storia Moto Guzzi nell’identità turistica della città.

Il calendario è proseguito dal 19 al 27 settembre con la partecipazione di Mandello all’Italian Motor Week 2026. In piazza Leonardo da Vinci è stata allestita la mostra “Moto Guzzi: non solo moto – Turismo industriale e memoria produttiva del Made in Italy”, dedicata al rapporto tra Moto Guzzi, storia produttiva e territorio e a una parte del patrimonio industriale mandellese.

“Quello che ci restituisce questa estate è soprattutto la ricchezza di una proposta costruita insieme”, commenta Franco Curioni, consigliere con delega agli eventi e alla rassegna teatrale. “Abbiamo avuto musica, ballo, spettacoli, cultura, sport, tradizione e grandi appuntamenti che hanno richiamato migliaia di persone. L’estate calda e favorevole ci ha inoltre permesso di svolgere quasi tutti gli eventi programmati, con pochissimi rinvii o annullamenti legati al maltempo. Un risultato che non sarebbe possibile senza il lavoro delle tante associazioni e realtà che durante l’anno mettono tempo, energie e idee a disposizione della comunità.”

Accanto agli eventi, è proseguito anche il lavoro sull’accoglienza turistica. L’Infopoint di Mandello, gestito dalla Pro Loco, ha garantito quest’anno un servizio più continuativo, con apertura quotidiana fino al 31 ottobre, offrendo informazioni e assistenza a cittadini e visitatori.

” Gli eventi sono uno degli strumenti con cui raccontiamo e facciamo vivere Mandello, ma il lavoro sul turismo e sulla valorizzazione del territorio prosegue durante tutto l’anno”, sottolinea Silvia Nessi, assessore al Turismo e Commercio. “Stiamo lavorando per mettere sempre più in relazione il lago e la montagna, lo sport, la cultura, le tradizioni e il patrimonio industriale legato a Moto Guzzi, insieme alle attività commerciali e alla rete delle associazioni. Anche la collaborazione con i Comuni del territorio e il lavoro nell’ambito dei Distretti del Commercio vanno nella direzione di valorizzare le tradizioni lariane e costruire una proposta capace di guardare oltre la sola stagione estiva.”

La programmazione, infatti, non si ferma con l’arrivo dell’autunno. Nei prossimi mesi Mandello sarà accompagnata da un calendario di appuntamenti tra teatro, cinema, incontri, concerti, tradizioni ed eventi, con l’obiettivo di continuare a offrire occasioni di partecipazione e mantenere viva la comunità anche durante l’autunno e l’inverno. E già in queste settimane è iniziato il lavoro con commercianti e Pro Loco per la preparazione del Magico Natale 2026, che accompagnerà Mandello durante il periodo natalizio e sarà uno degli appuntamenti centrali della programmazione invernale.