Mandello, partono i lavori per le pensiline in stazione: stop a diversi parcheggi

Rete Ferroviaria Italiana avvierà mercoledì 28 ottobre l’installazione delle coperture

Le limitazioni alla sosta resteranno in vigore fino alle 18 del 20 novembre

MANDELLO DEL LARIO – Partiranno mercoledì 28 ottobre i lavori per l’installazione delle pensiline alla stazione ferroviaria di Mandello del Lario. L’intervento, affidato a Rete Ferroviaria Italiana (RFI), avrà una durata prevista di circa 20 giorni e comprenderà anche il completamento delle opere di finitura.

Per consentire lo svolgimento del cantiere, sarà introdotto un divieto temporaneo di sosta in diversi stalli nelle vicinanze della stazione. Le limitazioni entreranno in vigore alle 12 di mercoledì 28 ottobre e resteranno attive fino alle 18 di venerdì 20 novembre 2026.

I divieti interesseranno gli stalli situati all’ingresso dell’edificio adibito ad archivio comunale e, in via Tommaso Grossi, il posto riservato alle persone con disabilità, tutti gli spazi destinati ai motocicli, tre posti auto sul lato della stazione e altri cinque sul lato strada.

L’installazione delle coperture rappresenta un intervento atteso per migliorare le condizioni di chi utilizza quotidianamente lo scalo ferroviario, soprattutto in caso di pioggia e durante le giornate più calde. A sottolinearne l’importanza è il sindaco Riccardo Fasoli, che accoglie con soddisfazione l’avvio dei lavori.

“L’installazione delle pensiline era un intervento atteso e siamo soddisfatti che i lavori possano finalmente partire. Si tratta di un miglioramento concreto per le tante persone che ogni giorno utilizzano la stazione e che, soprattutto nelle giornate estive e in caso di maltempo, hanno dovuto fare i conti con l’assenza di ripari adeguati”, commenta il primo cittadino.

L’intervento viene considerato un ulteriore passo nel percorso di riqualificazione della stazione, ma per il Comune resta aperta la questione dell’accessibilità. “Rimane l’auspicio che si possa procedere anche con l’attivazione dell’ascensore, fondamentale per garantirne la piena accessibilità, a beneficio di tutti i viaggiatori”, aggiunge Fasoli.

Nel frattempo, l’amministrazione comunale invita gli utenti a prestare attenzione alla segnaletica installata nell’area e a rispettare i divieti di sosta per tutta la durata dei lavori.