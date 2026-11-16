Mandello, torna “Non solo 25 novembre”: un mese di eventi contro la violenza sulle donne

Il Comune propone un calendario di iniziative tra il 21 e il 30 novembre

L’assessore Pachera: “L’attenzione su questo argomento non si deve fermare a questo giorno”

MANDELLO DEL LARIO – Mostre, teatro, letture, laboratori nelle scuole e un flash mob in piazza. Anche quest’anno Mandello del Lario rinnova il proprio impegno nella sensibilizzazione contro la violenza sulle donne con “Non solo 25 novembre”, la rassegna organizzata dal Comune di Mandello del Lario in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Un titolo che racchiude il significato dell’iniziativa: non limitare l’attenzione a una sola ricorrenza, ma mantenere alta la consapevolezza durante tutto l’anno. A sottolinearlo è Doriana Pachera, assessore alle Pari Opportunità, che presenta il calendario degli appuntamenti.

“‘Non solo 25 novembre’ sta a significare che l’attenzione su questo argomento non si deve fermare a questo giorno, ma tutti dobbiamo essere sempre vigili. La violenza sulle donne, di qualunque tipo sia, è un fenomeno trasversale alle classi sociali, all’età, alla cultura e alla provenienza geografica. Non va dimenticato che, accanto alla violenza fisica, esiste quella psicologica, invisibile e subdola”, spiega l’assessore.

Il programma prenderà il via sabato 21 novembre alle 17 con l’inaugurazione della mostra collettiva al femminile “Donne innamorate”. L’esposizione ospiterà anche un omaggio speciale a Franca Cagliani, artista mandellese scomparsa la scorsa estate. All’apertura interverranno Grazia Brambilla, presidente di Telefono Donna – sezione di Lecco, e la curatrice d’arte Emiliana Longoni. Ad arricchire il momento inaugurale sarà l’attore Roberto Bregaglio, che leggerà alcuni brani tratti dal volume “Ferite a morte dieci anni dopo” di Serena Dandini. La mostra resterà visitabile fino al 1° dicembre.

Il secondo appuntamento è fissato per martedì 24 novembre alle 18 in piazza Leonardo da Vinci, dove si svolgerà il tradizionale flash mob. All’iniziativa parteciperanno la sezione Danza della Polisportiva di Mandello del Lario, guidata dall’insegnante Gemma Della Torre, e la Project Rock School, con Sara Balatti e le sue allieve. Saranno coinvolti anche i giovani delle scuole e dell’oratorio cittadino, in un momento collettivo di sensibilizzazione.

La rassegna proseguirà giovedì 26 novembre alle 21 al Teatro Comunale Fabrizio De André. In programma il monologo “Strappo alla regola”, interpretato da Maria Amelia Monti e inserito nella stagione teatrale “Mandello (dal vivo) a teatro”.

A chiudere il calendario, domenica 30 novembre, sarà un evento-spettacolo con Irene Riva e Ornella Mariani, ospitato nella Sala Civica di via D. Alighieri 47. Al centro dell’incontro le letture tratte dal libro “Tante di me” di Irene Riva.

L’attenzione al tema coinvolgerà anche le nuove generazioni. Nel corso del mese di novembre, infatti, gli studenti e le studentesse dell’I.C.S. A. Volta parteciperanno a un laboratorio didattico condotto dal pedagogista Alessandro Vecchietti, dedicato alla conoscenza degli stereotipi di genere e alla promozione del rispetto reciproco, dentro e fuori dalla scuola.

La partecipazione sarà estesa anche alle attività commerciali del paese. I negozianti esporranno nelle proprie vetrine la locandina della manifestazione e le simboliche scarpette rosse, segno ormai riconoscibile della lotta contro la violenza sulle donne. Un contributo particolare arriverà dalla Pasticceria Amerigo, che preparerà per l’occasione scarpette rosse di cioccolato, accompagnate da poesie dedicate alla figura femminile.

“Ci auguriamo che le varie proposte siano gradite alla cittadinanza e che rappresentino un concreto spunto di riflessione su un tema così centrale”, conclude l’assessore Pachera.

Un calendario che punta a coinvolgere l’intera comunità, utilizzando linguaggi e occasioni differenti per affrontare un fenomeno che non può essere relegato a una singola giornata. Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale del Comune di Mandello del Lario, www.comune.mandello.lc.it, e sull’applicazione mobile LaMiaCittà.