L’Amministrazione, insieme a commercianti e Pro Loco, presenta il calendario

Si comincia il 19 novembre al Mandello Christmas Village. Il calendario si concluderà il 6 gennaio con la festa della Befana

MANDELLO DEL LARIO – Il Natale a Mandello del Lario si prepara ad animare il paese con un calendario di iniziative rivolte a famiglie, bambini e visitatori. L’Amministrazione comunale, in collaborazione con gli operatori commerciali e la Pro Loco, ha presentato il programma delle festività 2026, che prenderà il via il 19 novembre con l’apertura della pista di pattinaggio sul ghiaccio e proseguirà fino al 6 gennaio.

Il primo appuntamento sarà al Mandello Christmas Village, in piazza del Mercato, dove dal 19 novembre sarà possibile pattinare sul ghiaccio. Non mancheranno animazione, spettacoli di bolle giganti e personaggi dedicati ai più piccoli. Dal 1° al 12 dicembre, invece, i negozi aderenti ospiteranno laboratori bilingue realizzati in collaborazione con Mamimondo.

Il calendario entrerà nel vivo sabato 5 dicembre con i Piccoli Madonnari lungo via Manzoni e in piazza Leonardo da Vinci. Nella stessa giornata, al Museo Moto Guzzi, sono in programma uno spettacolo di magia con bolle e il laboratorio per famiglie con bambini dai 4 ai 10 anni “La slitta a due ruote di Babbo Natale”.

Domenica 6 dicembre spazio alla tradizione con l’iniziativa “In posa come Lucia”, ospitata al Museo Setificio Monti di Abbadia Lariana. A cura dell’associazione mandellese Firlinfeu “L’Allegra Brigata”, l’appuntamento proporrà abiti storici, raggere e tradizioni, accompagnati da laboratori gratuiti di cesteria e ricamo e dalla possibilità, per le bambine, di provare gli abiti e la raggiera. L’evento è promosso dal Ministero del Turismo e dal Distretto del Commercio del Lario Orientale.

Martedì 8 dicembre tornerà la tradizionale Mostra delle Associazioni nella frazione di Molina. Sabato 12 dicembre sarà invece la volta della Festa di Santa Lucia, con laboratori, letture a tema e un momento conclusivo in piazza Leonardo da Vinci. Domenica 13 dicembre la stessa piazza ospiterà il mercatino vintage e di antiquariato, insieme all’evento finale dei laboratori bilingue.

Nel fine settimana successivo, sabato 19 dicembre, sono previste la Corsa dei Babbi Natale, organizzata dalla Pro Loco, una nuova sessione del laboratorio “La slitta a due ruote di Babbo Natale” al Museo Moto Guzzi e uno spettacolo teatrale a cura di AVIS al Teatro Comunale. Domenica 20 dicembre piazza Leonardo da Vinci si trasformerà in un Villaggio di Babbo Natale con gonfiabili, offerto dalla Pro Loco.

Lunedì 21 e martedì 22 dicembre Babbo Natale farà visita ai bambini delle scuole dell’infanzia e degli asili nido per la tradizionale consegna dei doni. Martedì 22 dicembre, al Teatro Comunale Fabrizio De André, si terrà anche il Concerto di Natale, accompagnato dalla consegna delle benemerenze civiche e delle borse di studio e dagli auguri dell’Amministrazione comunale.

La vigilia, giovedì 24 dicembre, sarà caratterizzata dalla tradizionale sfilata dei carri natalizi, con arrivo in piazza del Mercato. Le iniziative si concluderanno mercoledì 6 gennaio con il cinema per bambini, a cura della Pro Loco, e la festa finale con l’arrivo della Befana.

Ad accompagnare il calendario ci saranno anche il concorso presepi e il concorso vetrine, che si svolgeranno durante tutto il mese di dicembre. Dal 21 novembre prenderà inoltre il via la lotteria dei commercianti, con la raccolta degli scontrini.

“Anche quest’anno abbiamo lavorato con grande entusiasmo per offrire a cittadini e visitatori un Natale ricco di calore, tradizione e momenti di condivisione per tutte le età”, dichiara Silvia Nessi, assessore al Commercio e Turismo. L’assessore ha ringraziato gli operatori commerciali e la Pro Loco per la collaborazione e lo spirito di squadra, sottolineando il valore di un programma che punta a coinvolgere la comunità e a valorizzare il paese e le sue attività.

Il calendario potrà essere aggiornato nelle prossime settimane con ulteriori dettagli. Orari, informazioni e novità saranno disponibili sui totem informativi distribuiti sul territorio comunale e sul portale visitmandello.it.