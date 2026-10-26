Menopausa, In Salus tra i dieci centri privati scelti da AOGOI per il progetto nazionale “Menopausa Italia”

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Diana Gilardoni, Fondatrice e Amministratore Delegato In Salus
Diana Gilardoni, Co-Fondatrice e Amministratore Delegato In Salus

A Lecco un percorso di cura che unisce visita in presenza e telemedicina, a fianco del progetto già attivo negli ospedali pubblici

Il Centro Medico In Salus di Lecco, infatti, è stato scelto da AOGOI come uno dei dieci centri privati in Italia che parteciperanno al progetto “Menopausa Italia”. L’iniziativa si affianca a quella già attuata negli ospedali pubblici e ha l’obiettivo di aggiornare le conoscenze sulla salute delle donne in questa fase della vita.

«La menopausa è una fase della vita che merita tempo e ascolto. Essere tra i dieci centri medici privati scelti in Italia da AOGOI (l’Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani) ci riempie di orgoglio», racconta Diana Gilardoni, fondatrice e AD di In Salus. «Ma soprattutto ci permette di dire alle donne una cosa semplice: non siete sole e non dovete affrontare in silenzio i sintomi della menopausa.»

Trent’anni dopo il primo grande studio epidemiologico sulla menopausa, promosso da AOGOI nel 1994 e che ha coinvolto circa 250mila donne osservate nei centri italiani, l’associazione avvia una nuova ricerca osservazionale multicentrica. Da allora, infatti, non sono stati realizzati studi di portata paragonabile. Il progetto è sostenuto insieme alle principali società scientifiche della ginecologia italiana, tra cui SIGO, SIM e SiGiTe, e punta a fotografare di nuovo sintomi e approccio terapeutico, creando una rete di centri specializzati su tutto il territorio nazionale.

Ti raccontiamo il progetto “Menopausa Italia” anche in un breve video su Instagram: vieni a scoprirlo.

Un percorso in tre tappe

Potranno partecipare le donne in menopausa naturale o indotta, già in terapia oppure candidate a un trattamento, che dispongano di un dispositivo e di competenze digitali di base. Il percorso prevede:

  1. una prima visita in presenza, con la prescrizione degli eventuali esami diagnostici;
  2. Controlli in telemedicina con le ostetriche, volti a monitorare l’andamento della sintomatologia e a verificare l’efficacia della cura comodamente da casa propria;
  3. Qualora emergessero ulteriori necessità o problematiche legate alla terapia, la donna verrà prontamente supportata dal ginecologo dedicato.

Nel frattempo alle partecipanti verranno proposti questionari specifici sulla menopausa, dedicati alla percezione dei sintomi e all’aderenza alla terapia, che sono parte integrante dello studio.

Le Ostetriche del Centro In Salus (da sinistra) Monica Riva, Maddalena Cattaneo, Elisabetta Boscagli
Le Ostetriche del Centro In Salus (da sinistra) Monica Riva, Maddalena Cattaneo, Elisabetta Boscagli

Un’équipe dedicata

Presso il Centro In Salus il progetto è seguito dal Dottor Antonio Pellegrino e dalla sua equipe dedicata alla menopausa insieme alle ostetriche del centro, che giocano un ruolo fondamentale nel monitoraggio a distanza e nel supporto continuativo alle pazienti. La telemedicina consente infatti di accompagnare le donne con maggiore continuità, riducendo gli spostamenti e mantenendo un contatto diretto con i professionisti. Inoltre, la struttura mette a disposizione un supporto specialistico dedicato alla salute del pavimento pelvico e alla prevenzione e gestione dell’osteoporosi.

Le vampate di calore, i disturbi del sonno, l’irritabilità e l’aumento di peso sono tra i disturbi più frequentemente associati alla menopausa. Secondo un’indagine Censis del 2018 su oltre mille donne italiane tra i 45 e i 65 anni, per quasi due donne su tre il ginecologo resta la principale fonte di informazione. Proprio per questo il progetto punta anche a diffondere un’informazione corretta e accessibile, oltre che a rafforzare la formazione dei professionisti.

Diana Gilardoni aggiunge: «Per me e per tutti i professionisti di In Salus, la partecipazione a “Menopausa Italia” è al tempo stesso un riconoscimento e un impegno: portare a Lecco un percorso strutturato e riconosciuto a livello nazionale, in linea con la nostra vocazione, “la salute in centro”.»

Il centro In Salus si trova a Lecco, in Corso Carlo Alberto 17/a.

Maggiori informazioni sul progetto sono disponibili sul portale www.menopausaitalia.it.

In SalusIn Salus – Centro Medico Polispecialistico
Lecco – Corso Carlo Alberto 17/A
Tel. 0341 367512

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