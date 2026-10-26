Menopausa, In Salus tra i dieci centri privati scelti da AOGOI per il progetto nazionale “Menopausa Italia”

A Lecco un percorso di cura che unisce visita in presenza e telemedicina, a fianco del progetto già attivo negli ospedali pubblici

Il Centro Medico In Salus di Lecco, infatti, è stato scelto da AOGOI come uno dei dieci centri privati in Italia che parteciperanno al progetto “Menopausa Italia”. L’iniziativa si affianca a quella già attuata negli ospedali pubblici e ha l’obiettivo di aggiornare le conoscenze sulla salute delle donne in questa fase della vita.

«La menopausa è una fase della vita che merita tempo e ascolto. Essere tra i dieci centri medici privati scelti in Italia da AOGOI (l’Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani) ci riempie di orgoglio», racconta Diana Gilardoni, fondatrice e AD di In Salus. «Ma soprattutto ci permette di dire alle donne una cosa semplice: non siete sole e non dovete affrontare in silenzio i sintomi della menopausa.»

Trent’anni dopo il primo grande studio epidemiologico sulla menopausa, promosso da AOGOI nel 1994 e che ha coinvolto circa 250mila donne osservate nei centri italiani, l’associazione avvia una nuova ricerca osservazionale multicentrica. Da allora, infatti, non sono stati realizzati studi di portata paragonabile. Il progetto è sostenuto insieme alle principali società scientifiche della ginecologia italiana, tra cui SIGO, SIM e SiGiTe, e punta a fotografare di nuovo sintomi e approccio terapeutico, creando una rete di centri specializzati su tutto il territorio nazionale.

Ti raccontiamo il progetto “Menopausa Italia” anche in un breve video su Instagram: vieni a scoprirlo.

Un percorso in tre tappe

Potranno partecipare le donne in menopausa naturale o indotta, già in terapia oppure candidate a un trattamento, che dispongano di un dispositivo e di competenze digitali di base. Il percorso prevede:

una prima visita in presenza, con la prescrizione degli eventuali esami diagnostici; Controlli in telemedicina con le ostetriche, volti a monitorare l’andamento della sintomatologia e a verificare l’efficacia della cura comodamente da casa propria; Qualora emergessero ulteriori necessità o problematiche legate alla terapia, la donna verrà prontamente supportata dal ginecologo dedicato.

Nel frattempo alle partecipanti verranno proposti questionari specifici sulla menopausa, dedicati alla percezione dei sintomi e all’aderenza alla terapia, che sono parte integrante dello studio.

Un’équipe dedicata

Presso il Centro In Salus il progetto è seguito dal Dottor Antonio Pellegrino e dalla sua equipe dedicata alla menopausa insieme alle ostetriche del centro, che giocano un ruolo fondamentale nel monitoraggio a distanza e nel supporto continuativo alle pazienti. La telemedicina consente infatti di accompagnare le donne con maggiore continuità, riducendo gli spostamenti e mantenendo un contatto diretto con i professionisti. Inoltre, la struttura mette a disposizione un supporto specialistico dedicato alla salute del pavimento pelvico e alla prevenzione e gestione dell’osteoporosi.

Le vampate di calore, i disturbi del sonno, l’irritabilità e l’aumento di peso sono tra i disturbi più frequentemente associati alla menopausa. Secondo un’indagine Censis del 2018 su oltre mille donne italiane tra i 45 e i 65 anni, per quasi due donne su tre il ginecologo resta la principale fonte di informazione. Proprio per questo il progetto punta anche a diffondere un’informazione corretta e accessibile, oltre che a rafforzare la formazione dei professionisti.

Diana Gilardoni aggiunge: «Per me e per tutti i professionisti di In Salus, la partecipazione a “Menopausa Italia” è al tempo stesso un riconoscimento e un impegno: portare a Lecco un percorso strutturato e riconosciuto a livello nazionale, in linea con la nostra vocazione, “la salute in centro”.»

Il centro In Salus si trova a Lecco, in Corso Carlo Alberto 17/a.

Maggiori informazioni sul progetto sono disponibili sul portale www.menopausaitalia.it.

In Salus – Centro Medico Polispecialistico

Lecco – Corso Carlo Alberto 17/A

Tel. 0341 367512

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