Merate, la Croce Rossa cerca volontari: corso al via a novembre

Due serate informative sono in programma l’8 e il 12 ottobre alle 20.45 a Olgiate Molgora
Il percorso, completamente gratuito, prenderà il via giovedì 5 novembre e prevede lezioni il lunedì e il giovedì sera
OLGIATE MOLGORA – Un nuovo percorso di formazione per entrare nella Croce Rossa Italiana e iniziare un’attività di volontariato sul territorio. Il Comitato di Merate della Croce Rossa Italiana, con sede a Olgiate Molgora, cerca nuovi volontari e si prepara ad avviare a novembre un nuovo corso, completamente gratuito.
Prima dell’inizio delle lezioni sono previste due serate informative, pensate per presentare il percorso e fornire tutte le indicazioni sulle successive possibilità formative. Gli appuntamenti sono fissati per giovedì 8 ottobre e lunedì 12 ottobre alle 20.45, nella sede della Croce Rossa di Merate, in via Monterosa 10 a Olgiate Molgora.
Il corso prenderà il via giovedì 5 novembre e si concluderà lunedì 7 dicembre. La prima fase prevede lezioni due sere alla settimana, il lunedì e il giovedì, per una durata complessiva di circa un mese.
La partecipazione è aperta a partire dai 14 anni compiuti. Al termine di questa prima formazione sarà possibile entrare a far parte della Croce Rossa Italiana, partecipando alla vita associativa del Comitato locale.
Per i volontari maggiorenni si aprirà quindi la possibilità di proseguire il percorso formativo. Un primo sbocco è quello di operatore del trasporto sanitario, attività che comprende accompagnamenti e trasporti ospedalieri non in emergenza, effettuati con autovetture e ambulanze. A queste attività si aggiungono l’assistenza sanitaria durante eventi e manifestazioni sportive e gli interventi di carattere sociale.
Chi vorrà continuare la formazione potrà successivamente conseguire anche la qualifica di soccorritore in emergenza, arrivando a intervenire in ambulanza nell’ambito del sistema di emergenza-urgenza 112.
Le due serate di ottobre saranno l’occasione per approfondire nel dettaglio qualifiche, requisiti e durata dei diversi moduli formativi, prima dell’avvio del corso.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Comitato di Merate della Croce Rossa Italiana, all’indirizzo indicato dall’associazione.
Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.
Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.