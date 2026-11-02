Mercatini, pattinaggio e shopping: Colico prepara il Natale 2026

Le iniziative prenderanno il via sabato 21 novembre

Le casette di legno torneranno in Piazza Garibaldi, mentre la pista di ghiaccio avrà una nuova sede al PalaLegnone

COLICO – Mercatini, pattinaggio sul ghiaccio e iniziative a sostegno delle attività commerciali. Colico si prepara al Natale 2026 con il ritorno degli appuntamenti che accompagneranno cittadini e visitatori durante il periodo delle festività. L’apertura delle iniziative è fissata per sabato 21 novembre, con le tradizionali casette di legno in Piazza Garibaldi e una novità importante per la pista di pattinaggio, che quest’anno si trasferisce al PalaLegnone.

I Mercatini di Natale proporranno prodotti artigianali, specialità e idee regalo, con l’obiettivo di offrire occasioni di acquisto e un punto di ritrovo nel cuore del paese. Le bancarelle saranno presenti in diverse date: 21 e 22 novembre, 28 e 29 novembre, 5, 6, 7 e 8 dicembre, 12 e 13 dicembre, 19 e 20 dicembre, 24 dicembre, 26 e 27 dicembre, 2 e 3 gennaio, 6 gennaio e, infine, 9 e 10 gennaio.

Cambia invece la collocazione della pista di pattinaggio su ghiaccio, che lascia Piazza Garibaldi per trovare spazio all’interno del PalaLegnone. La struttura sarà a disposizione di grandi e piccoli per tutta la stagione natalizia, con orari differenziati durante la settimana e nei giorni festivi.

Dal lunedì al giovedì si potrà pattinare dalle 15.30 alle 20, mentre il venerdì l’apertura sarà prolungata fino alle 22. Il sabato la pista sarà accessibile dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 22. Nei giorni festivi e prefestivi, invece, gli orari saranno dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 20.

Per quanto riguarda i costi, il biglietto comprensivo del noleggio dei pattini sarà di 7 euro per gli adulti e di 5 euro per i bambini con altezza inferiore a un metro. Entrambe le tariffe si riferiscono a un’ora di utilizzo.

A completare il calendario natalizio sarà «Pesca il tuo Natale 2026», l’iniziativa promossa dalla Pro Loco di Colico APS, con il sostegno dell’Amministrazione Comunale, per incentivare gli acquisti nei negozi del territorio e valorizzare il commercio locale.

La novità principale dell’edizione di quest’anno riguarda il montepremi, che raggiunge complessivamente 3.000 euro in buoni spesa, contro i 1.200 euro delle precedenti edizioni. Per partecipare sarà sufficiente effettuare acquisti negli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa, riconoscibili dal caratteristico fiocco rosso esposto all’esterno. I clienti potranno così ricevere un bigliettino della fortuna e concorrere all’estrazione dei premi.

L’appuntamento conclusivo è fissato per domenica 17 gennaio 2027, alle ore 11, presso l’InfoPoint Colico, in via Pontile 7. I buoni spesa assegnati potranno essere utilizzati esclusivamente presso le attività commerciali di Colico aderenti al progetto.

Per ulteriori informazioni sulle iniziative e sul calendario degli appuntamenti è possibile contattare l’InfoPoint all’indirizzo e-mail info@visitcolico.it oppure consultare il sito www.visitcolico.it.