“Mi gira la testa!”: come affrontare le vertigini e i sintomi associati

Malattie dell’orecchio e problemi circolatori tra le cause principali delle vertigini

Le vertigini sono una sensazione di movimento o rotazione che si avverte anche quando il corpo è fermo. Chi soffre di vertigini ha l’impressione che tutto intorno a lui giri, oppure può sentirsi come se stesse per perdere l’equilibrio. È un disturbo comune, ma può essere molto fastidioso e a volte spaventoso.

Le vertigini possono dipendere da diversi fattori, ma la causa principale è spesso un problema all’orecchio interno, la parte del corpo che controlla l’equilibrio. L’orecchio interno invia segnali al cervello per aiutarci a mantenere la posizione corretta. Se qualcosa non funziona bene in questa zona, possiamo avere le vertigini.

Ecco alcune delle cause più comuni:

1. Vertigine parossistica posizionale benigna (VPPB): è causata dal movimento di piccoli cristalli all’interno dell’orecchio interno. Questi cristalli interferiscono con il corretto funzionamento del sistema dell’equilibrio.

2. Labirintite o neuronite vestibolare: sono infiammazioni dell’orecchio interno o del nervo vestibolare, che può essere provocata da infezioni.

3. Malattia di Ménière: una condizione più rara che provoca accumulo di liquido nell’orecchio interno, causando vertigini, perdita dell’udito e acufeni (fischi nell’orecchio).

4. Problemi di circolazione: una riduzione del flusso sanguigno al cervello può causare vertigini, come accade durante abbassamenti di pressione o disidratazione.

Sintomi

I principali sintomi delle vertigini sono:

• Sensazione che tutto giri intorno a te.

• Difficoltà a stare in piedi o camminare.

• Nausea o vomito.

• Sudorazione.

In alcuni casi, le vertigini possono essere accompagnate da altri sintomi, come la perdita temporanea dell’udito o ronzio nelle orecchie.

Cosa fare quando si hanno vertigini?

Se si soffre di vertigini, ci sono alcuni accorgimenti che possono aiutare a sentirsi meglio:

• Sedersi o sdraiarsi subito quando si avvertono le vertigini per evitare di cadere

• Muoversi lentamente e evitare cambiamenti bruschi di posizione.

• Bere acqua, soprattutto se le vertigini sono dovute a disidratazione.

• Evitare di guidare o usare macchinari pericolosi finché non ci si sente meglio.

Trattamenti

Il trattamento delle vertigini dipende dalla causa. In alcuni casi, come nella VPPB, si possono fare semplici manovre fisiche per riposizionare i cristalli nell’orecchio. Nelle infiammazioni, il medico potrebbe prescrivere farmaci per ridurre i sintomi o per trattare l’infezione.

Se le vertigini sono frequenti o molto intense, è sempre consigliabile rivolgersi a un medico per individuare la causa e trovare la terapia più adatta.

In sintesi, le vertigini sono sicuramente fastidiose ma sono spesso risolvibili con le giuste cure e precauzioni.

