Moggio, chiusura a fasce orarie sulla Sp 64 dal 26 al 28 ottobre

La chiusura interesserà il tratto tra il piazzale della funivia per i Piani di Artavaggio e il territorio comunale di Moggio
Da lunedì 26 a mercoledì 28 ottobre con due fasce di interruzione giornaliere
MOGGIO – Tre giorni di lavori e modifiche temporanee alla viabilità sulla Sp 64 Prealpina Orobica, nel territorio comunale di Moggio. Da lunedì 26 a mercoledì 28 ottobre, un tratto della strada provinciale sarà chiuso al transito in determinate fasce orarie per consentire il rinnovo di alcuni tratti del piano viabile.
Il provvedimento riguarda il segmento compreso tra il piazzale della funivia per i Piani di Artavaggio, al chilometro 5+800 circa, e il chilometro 8+000 circa, in comune di Moggio.
La chiusura sarà in vigore ogni giorno dalle 8.30 alle 12 e dalle 13 alle 17, per permettere lo svolgimento degli interventi previsti sulla carreggiata.
Al di fuori di queste fasce orarie sarà ripristinato il normale transito veicolare a doppio senso di circolazione.
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