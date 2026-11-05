Monte Cornizzolo, nuovo serbatoio per prevenire gli incendi boschivi

Un’intesa tra la Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino e la Società Escursionisti Civatesi

La S.E.C. mette gratuitamente a disposizione l’area per la nuova struttura

VALMADRERA – Più acqua a disposizione per fronteggiare gli incendi boschivi e tutelare il patrimonio naturale del Monte Cornizzolo. La Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino e l’A.S.D. Società Escursionisti Civatesi (S.E.C.) hanno sottoscritto una nuova convenzione per potenziare le risorse idriche dell’area e rafforzare le attività di prevenzione e contrasto degli incendi.

L’accordo rappresenta un ulteriore passo avanti in un percorso di collaborazione avviato nel 2014, quando un primo progetto, cofinanziato anche dal Comune di Civate, aveva permesso di realizzare le infrastrutture iniziali per la raccolta e l’accumulo dell’acqua. Opere pensate per contribuire alla tutela ambientale e alla sicurezza del territorio.

Il nuovo intervento prevede la sostituzione dell’attuale serbatoio con una struttura di maggiore capacità, così da aumentare la disponibilità di acqua e rendere più efficaci gli interventi antincendio boschivo. La riserva idrica potrà inoltre rispondere alle esigenze di gestione dell’area del Cornizzolo.

Un elemento significativo dell’intesa riguarda il contributo della Società Escursionisti Civatesi, che ha messo gratuitamente a disposizione l’area necessaria per realizzare la nuova opera. Una cessione che ha consentito di sviluppare il progetto e che conferma il ruolo della collaborazione tra associazioni ed enti pubblici nella gestione e nella salvaguardia del patrimonio naturale.

La convenzione consolida così un rapporto avviato oltre dieci anni fa, con l’obiettivo comune di investire sulla sicurezza del territorio, sulla protezione del patrimonio boschivo e sul miglioramento delle infrastrutture ambientali del Monte Cornizzolo.