Montevecchia: aperto il bando Giovani Competenti Junior – Valorizza il tuo territorio!

L’iniziativa è rivolta a giovani dai 16 ai 20 anni

L’obiettivo è quello di promuovere la conoscenza e la valorizzazione del territorio di Montevecchia, coinvolgendo direttamente le nuove generazioni

MONTEVECCHIA – E’ aperto il bando “Giovani Competenti Junior – Valorizza il tuo territorio!”, promosso da Living Land in collaborazione con i Comuni

dell’Ambito territoriale di Merate, il Comune di Montevecchia, Piazza L’Idea, la cooperativa

Liberi Sogni, e co-finanziata da Regione Lombardia, in collaborazione con Anci Lombardia,

nell’ambito del bando “Lombardia dei Giovani 2024”.

L’iniziativa, dedicata ai giovani di età compresa tra i 16 e i 20 anni, mira a promuovere la conoscenza e la valorizzazione del territorio di Montevecchia, coinvolgendo direttamente le nuove generazioni. I partecipanti avranno l’opportunità di lavorare in gruppo sotto la guida di esperti, esplorando e raccontando i luoghi più rappresentativi del territorio. Il percorso prevede la selezione di punti di interesse, la raccolta di informazioni tramite escursioni, interviste, foto e video, fino alla realizzazione di una mappa di comunità e alla presentazione del progetto alla cittadinanza.

Le attività si svolgeranno da metà febbraio a metà maggio 2025 e prevedono un

impegno complessivo di 50 ore suddivise in incontri settimanali, attività di back-office e l’organizzazione dell’evento conclusivo. Per il loro contributo, i partecipanti riceveranno

un’indennità economica di 300 euro in buoni acquisto, utilizzabili presso realtà

commerciali del territorio.

“L’Amministrazione Comunale del Comune di Montevecchia è onorata di ospitare questo

progetto per la prima volta nel proprio paese. Sarà una grandissima opportunità per i

nostri giovani residenti e non, di conoscere e scoprire il territorio nel quale sono nati e

cresciuti. Allo stesso tempo hanno il grande privilegio di farlo conoscere alla cittadinanza

attraverso i loro occhi” puntualizza la vice sindaca Francesca Colombo, delegata anche alle Politiche giovanili.

Il bando è rivolto a giovani tra i 16 e i 20 anni, con spirito di iniziativa e desiderio di

collaborare, residenti preferibilmente nei Comuni dell’Ambito Territoriale di Merate. Per partecipare è necessario compilare il modulo disponibile online entro lunedì 3 febbraio

2025, al seguente link: https://forms.office.com/e/sTdCqgN6zc.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 3357502021 o scrivere

all’indirizzo e-mail livingland.giovani@consorzioconsolida.it.