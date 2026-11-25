La rassegna organizzata da ProMontevecchia APS e dal Gruppo Genitori #Collegamenti propone un calendario di iniziative dal 5 al 24 dicembre

Grande festa al Brughè domenica 13

MONTEVECCHIA – Un mese di appuntamenti tra musica, tradizione, solidarietà e iniziative per i più piccoli. Montevecchia si prepara alle festività con la XXIII edizione de “Il Natale di Montevecchia”, la rassegna organizzata dall’Associazione ProMontevecchia APS e dal Gruppo Genitori ProMontevecchia #Collegamenti, in collaborazione con gli Amici del Brughè e l’Oratorio, con il patrocinio del Comune.

Il calendario si svilupperà dal 5 al 24 dicembre, con diversi momenti di festa e condivisione. Il cuore della manifestazione sarà domenica 13 dicembre, quando il paese si ritroverà al Brughè per la tradizionale giornata dedicata al Natale.

Si parte il 5 dicembre, poi il concerto gospel

Il primo appuntamento è fissato per sabato 5 dicembre, nel pomeriggio, con l’allestimento della Casetta di Babbo Natale al Parco Scuole. Domenica 6 dicembre, alle 20, spazio invece alla cena sociale “Aspettando il Natale”, alla Casetta BIS.

La musica sarà protagonista sabato 12 dicembre, alle 21, nella Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista Martire, che ospiterà il Coro UnāVoce, diretto da Marta Rainoldi Gable e accompagnato al pianoforte da Roberto Binetti. Il concerto gospel sarà a ingresso libero e il ricavato contribuirà a sostenere i lavori di rifacimento del tetto dell’Oratorio di Montevecchia.

Domenica 13 dicembre la festa al Brughè

La giornata centrale della rassegna si aprirà alle 10 nella località Brughè con l’inaugurazione della XXIII edizione de “Il Natale di Montevecchia” e della IV edizione di “Luci di Natale al Brughè”. In programma l’accensione delle luminarie e l’apertura del presepe romano dell’Ottocento e del trenino illuminato, che resteranno visitabili fino al 6 gennaio 2027.

Nel pomeriggio, dalle 14 alle 16, le follette di Babbo Natale accompagneranno i bambini nella passeggiata natalizia al Brughè e li aiuteranno a scrivere e imbucare le letterine nella cassetta allestita davanti alle scuole. Nello stesso orario, in Sala Civica, sono previsti due laboratori creativi gratuiti su prenotazione: “Cookie Pops”, con Valentina, dalle 14 alle 15, e “Book Folding”, dedicato alla realizzazione di sculture di carta, dalle 15 alle 16.

Dalle 15 alle 18, davanti alla Sala Civica e al Parco Scuole, ci saranno vin brulè, cioccolata calda, panettone, bancarelle e il ritiro dei cesti natalizi “Sapori del Parco”. La giornata darà spazio anche alla solidarietà con “Dona un Giocattolo o un Libro”, iniziativa che raccoglierà giocattoli e libri nuovi o usati in ottimo stato da destinare ai bambini dell’associazione Ale G. – Dalla Parte dei Bambini ODV.

Alle 16.30, al Parco Scuole, arriverà il momento più atteso dai piccoli: Babbo Natale arriverà a bordo di un’auto d’epoca. Seguiranno la decorazione dell’albero degli auguri e l’accensione delle luci della sua casetta.

Il concerto a Merate e la consegna dei regali la Vigilia

Il programma proseguirà domenica 20 dicembre alle 17.30 all’Auditorium Giusi Spezzaferri di Merate con “Natale in Blu… e altri colori”, concerto promosso da Brianza Valley e dal Comune di Montevecchia, in collaborazione con il Comune di Merate e ProMontevecchia.

Lo spettacolo, gratuito e su prenotazione, vedrà alternarsi sul palco il Di Pisa Jazz Quartet, con “Tipi di Blu”, e il Coro We Do Gospel, diretto da Marta Rainoldi, con la partecipazione del Coro Pop&Gospel di Montevecchia. Per i cittadini di Montevecchia sarà inoltre disponibile un servizio navetta gratuito da 54 posti.

L’ultimo appuntamento sarà mercoledì 24 dicembre, quando nel pomeriggio i Babbi Natale effettueranno la tradizionale consegna speciale dei regali a domicilio per i bambini del paese.

Tutte le informazioni sugli appuntamenti, insieme al modulo per scaricare la letterina e ai link per le prenotazioni dei laboratori, dei cesti natalizi, del concerto del 20 dicembre e della consegna dei regali, sono disponibili sul sito www.promontevecchia.it. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’organizzazione anche tramite WhatsApp al 392 186 36 90.