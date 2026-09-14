Morterone, webcam e timelapse per raccontare il paese e il suo paesaggio

Una webcam consente di osservare in tempo reale Morterone e il paesaggio

Ogni giorno il canale Youtube VisitMorterone pubblica il timelapse della giornata. Al centro anche il Manifesto di Morterone

MORTERONE – Morterone affida alla tecnologia un nuovo modo per raccontare il paese e, allo stesso tempo, porta avanti una riflessione sul futuro dei piccoli territori rurali e montani. Sono due le novità: una webcam attiva e alimentata dal punto informativo fotovoltaico dell’eV-Chalet e il nuovo canale YouTube VisitMorterone, affiancati dal Manifesto di Morterone.

La webcam consente di osservare in tempo reale il paese e il paesaggio. Il dispositivo è collegato al punto informativo fotovoltaico dell’eV-Chalet, un’infrastruttura autonoma a energia solare che integra produzione e accumulo di energia, connettività e servizi informativi. Nella stessa pagina dedicata al progetto sono disponibili anche dati e informazioni sull’infrastruttura.

A completare il racconto quotidiano di Morterone è il canale YouTube VisitMorterone, dove viene pubblicato ogni giorno il timelapse della giornata. In pochi minuti vengono così condensati i cambiamenti della luce, il passaggio delle nuvole, la neve, le variazioni del tempo e la vita del paese.

La seconda novità riguarda invece il Manifesto di Morterone, nato nel Comune più piccolo d’Italia con l’obiettivo di proporre i piccoli territori rurali e montani come laboratori reali per sperimentare energia distribuita, accumulo, condivisione dell’energia e mobilità elettrica.