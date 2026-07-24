Nibionno, inaugurata la nuova casetta dell’acqua in via Loc. Gaggio

Realizzata e gestita da Lario Reti Holding, erogherà acqua naturale, refrigerata e gassata

Il servizio sarà accessibile esclusivamente tramite tessera

NIBIONNO – È stata inaugurata la nuova casetta dell’acqua di via Gaggio, il terzo punto di erogazione presente sul territorio comunale. L’impianto è stato realizzato da Lario Reti Holding, che ne ha curato l’acquisto e l’installazione e si occuperà anche della gestione, sostenendo integralmente i costi di esercizio e di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria.

L’acqua distribuita proviene dall’acquedotto comunale ed è sottoposta ai controlli di qualità effettuati dal Laboratorio di Prova di Lario Reti Holding. Prima dell’erogazione viene filtrata attraverso carboni attivi per ridurre sapore e odore di cloro ed è disponibile in versione naturale, refrigerata e gassata.

“Desidero esprimere un sincero ringraziamento a Lario Reti Holding per il prezioso contributo nella realizzazione di questa casetta dell’acqua a Gaggio – dichiara il sindaco Laura Di Terlizzi –. L’acqua è un bene primario e prezioso e la nostra amministrazione ha sempre creduto che garantire un accesso facile e sostenibile a questa risorsa sia una responsabilità fondamentale. Siamo particolarmente felici di completare l’offerta sul nostro territorio comunale, dove sono già presenti altre due casette a Cibrone e Nibionno, regalando alla frazione di Gaggio questa nuova opera”.

Il primo cittadino sottolinea inoltre come offrire acqua di qualità a prezzi contenuti rappresenti “un investimento nella salute e nel benessere della comunità” e definisce la nuova struttura “un simbolo tangibile dell’impegno quotidiano per migliorare la qualità della vita di ogni cittadino”.

Con questa inaugurazione salgono a tre le casette dell’acqua gestite da Lario Reti Holding nel Comune di Nibionno: oltre a quella di via Gaggio, sono già attive quelle di via Diaz 6 e di via Italia Libera, nella frazione di Tabiago.

La nuova casetta è dotata di sistemi tecnologici che consentono la gestione da remoto dell’impianto. L’acqua sarà erogata al costo di 5 centesimi al litro e il servizio funzionerà esclusivamente tramite una tessera dedicata, senza utilizzo di contanti. La tessera potrà essere acquistata e ricaricata presso il totem elettronico installato nel Municipio, in piazza Caduti, e sarà valida indistintamente per tutte e tre le casette dell’acqua presenti sul territorio comunale.