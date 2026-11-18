Lario Reti Holding ha curato installazione e acquisto e si occuperà anche della manutenzione

Il servizio sarà accessibile con tessera elettronica

ERVE – Una nuova casetta dell’acqua a disposizione dei cittadini di Erve. È stata inaugurata in via Roma la struttura installata da Lario Reti Holding, che si è occupata dell’acquisto e della messa in funzione dell’impianto e ne seguirà anche la gestione, facendosi carico integralmente dei costi, comprese le manutenzioni ordinarie e straordinarie.

Il nuovo servizio permetterà di prelevare acqua proveniente direttamente dall’acquedotto comunale, sottoposta a controlli di qualità da parte del Laboratorio di Prova di Lario Reti Holding. Prima dell’erogazione, l’acqua viene filtrata attraverso carboni attivi, un trattamento che consente di ridurre il sapore e l’odore del cloro. Sarà disponibile sia refrigerata sia gassata.

Il costo è fissato a 5 centesimi al litro. Per utilizzare la casetta non sarà possibile pagare in contanti: l’erogazione avverrà esclusivamente attraverso una tessera dedicata, acquistabile e ricaricabile presso il totem elettronico installato all’interno del Municipio.

L’impianto è inoltre dotato di sistemi tecnologici che consentiranno la gestione da remoto, facilitandone il controllo e il monitoraggio.

Soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale per l’attivazione del nuovo servizio. Il sindaco Gian Carlo Valsecchi sottolinea il valore dell’iniziativa anche sul fronte ambientale: “L’inaugurazione di questa nuova casetta dell’acqua in via Roma rappresenta un passo concreto verso la sostenibilità e la valorizzazione delle risorse del nostro territorio”.

“Grazie alla preziosa collaborazione con Lario Reti Holding, offriamo ai nostri cittadini un servizio moderno, efficiente e sicuro. Questa struttura non solo valorizza l’ottima acqua del nostro acquedotto comunale, ma promuove anche comportamenti ecologici virtuosi, incentivando la riduzione dell’uso di plastica monouso”, aggiunge il primo cittadino.

La nuova casetta si inserisce così tra i servizi messi a disposizione della comunità, con l’obiettivo di valorizzare l’acqua dell’acquedotto locale e favorire un consumo più sostenibile, riducendo il ricorso alle bottiglie di plastica.