Nuovo organigramma per Forza Italia Lecco con Gagliardi coordinatore provinciale

Questa mattina, sabato, al Lavello a Calolzio la presentazione del nuovo organigramma di Forza Italia Lecco

Il neo coordinatore Gagliardi ha posto l’accento sull’importanza di poter lavorare con una squadra unita e coesa

CALOLZIO – Presentazione questa mattina, sabato, nel contesto dello storico monastero di Santa Maria del Lavello del nuovo organigramma del Coordinamento provinciale di Forza Italia.

Ad aprire il giro d’interventi il nuovo coordinatore di Forza Italia per la provincia di Lecco, Roberto Gagliardi, che ha raccolto il testimone di Davide Bergna. Gagliardi si è focalizzato sull’importanza del lavoro di squadra e di coesione al fine di riuscire quanto prima a riorganizzare il partito in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, riservando particolare attenzione alle Europee del giugno 2024 ma anche ai 51 comuni che contestualmente voteranno per il rinnovo dei rispettivi consigli comunali, mentre per il comune di Lecco il voto è previsto nel 2025.

Gagliardi ha evidenziato con enfasi la necessità di poter operare con una squadra compatta e competente per riportare quanto prima il partito dove merita. E ha poi voluto ricordare che Forza Italia è un movimento politico che proprio quest’anno compie 30 anni vissuti con a capo lo stesso e unico leader, Silvio Berlusconi, cui tutti hanno mostrato vicinanza e affetto in questo momento per lui molto delicato. Nel suo intervento il nuovo Coordinatore ha anche sottolineato la necessità di stare all’interno dell’Europa e pertanto non è mancato un riferimento al Partito Popolare Europeo da cui emanano i valori cui si ispira anche l’azione politica di Forza Italia, sentendo pertanto l’impegno e la responsabilità di condividerli essendo gli eredi della tradizione politica e popolare sturziana.

Ospite d’onore è stato il Commissario regionale del partito, l’onorevole Alessandro Sorte, accompagnato dai suoi più stretti collaboratori e da alcuni Consiglieri regionali. Con la sua corroborante presenza e la manifestata disponibilità a sostenere ogni esigenza degli Azzurri lecchesi anche dal punto di vista organizzativo sarà senz’altro da stimolo a fare bene per riorganizzare al meglio il Partito di Forza Italia anche in provincia di Lecco. La porta, ha detto Sorte, è aperta a tutti coloro che hanno voglia di lavorare in un’ottica di rinnovata collaborazione, lasciandosi alle spalle eventuali screzi e possibili contrasti avvenuti in passato.

Con i rappresentanti di Lega e Fratelli d’Italia era presente in sala anche Davide Bergna precedente Coordinatore provinciale per molti anni e recentemente promosso dallo stesso On. Sorte quale responsabile del Dipartimento di edilizia e urbanistica del coordinamento regionale lombardo per Forza Italia.

In conclusione Roberto Gagliardi ha ribadito la volontà sua e di tutti i componenti del Comitato provinciale di ripartire con entusiasmo e determinazione e per dare concretezza al suo dire ha citato Don Luigi Sturzo che, infatti, sosteneva come “Un programma politico non si inventa, lo si vive”. Sarà dunque garantito il necessario ascolto per quanto riguarda le esigenze dei vari ambiti del territorio provinciale e per fare questo sono stati individuati due Vice Coordinatori, Maria Chiara Marino e Gianluigi Valsecchi che, con i Responsabili dei vari dipartimenti e l’intero Comitato provinciale, assicureranno le indispensabili interlocuzioni con i giovani, le donne ma anche con i poli e movimenti civici già presenti sul territorio, come ad esempio Cantiere Lecco i cui rappresentanti sono intervenuti alla odierna conferenza stampa.

Il comitato provinciale

Nel comitato provinciale, presieduto da Antonio Conrater, fanno parte di diritto i parlamentari, i consiglieri regionali e provinciali (e anche gli ex), i coordinatori degli amministratori locali Alessandro Milani ed Enrico Bianchini (ex direttore di Retesalute) e i delegati di circoscrizione Anna Scola (Valle San Martino, Nando De Gianbattista e Franco Joru per il Lario, Claudio Baruffaldi ed Enzo Patuzzi per la Valsassina, Valvarrone e val d’Esino; Rosanna Rampin e Giuseppe Marino per l’Alta Brianza Lecchese e Pietro Santoro er l’area meratese.

La segreteria e la tesoreria sono invece affidate ad Adriana Rossi, vice sindaco di Airuno.

Individuati, anche, dei coordinatori per i Comuni sopra i 12mila abitanti con Gianluigi Valsecchi referente pro tempore per Lecco, Ruggero Riva per Merate, Roberto Gagliardi pro tempore per Calolzio e Rosanna Rampini per Casatenovo.

I dipartimenti

Infine sono stati creati anche 13 dipartimenti: Stampa con Claudio Baruffaldi, Comunicazione/Organizzazione Pietro Santoro, Formazione e Lavoro Leandro Pelamatti, Montagna Nando De Giambattista, Economia Gabriele Mandelli, Urbanistica e il Territorio Stefano Burgarello, Pari opportunità Caterina Loprete, Sociale Gabriele Fuscà, Artigianato e le Associazioni Olivo Valsecchi, Industria Ruggero Riva, Donne amministratrici Anna Scola, Unione commercianti Franco Jory, Sport Justin D’Ippolito.